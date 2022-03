Kas vanadus on haigus?

Emast enam iseseisvalt liikujat ei saanudki, päevad veetis ta voodis lamades, vähemalt kuuletus ta keelule üksinda kõndima minna, eks oma osa mängis siin hirm haigla ees, kui ta veel kord kukkuma peaks. Tema hooldamine polnud raske, ehkki nooremad pereliikmed olid pikad päevad ära, kes tööl, kes koolis. Ja kui teda olekski pärast kukkumist vägisi haiglasse viidud, siis reieluukaela operatsioon on vanainimesele väga raske asi, millest ei pruugi kunagi taastuda. Siiani tundub, et sai omal ajal siiski õige otsus tehtud. Väntsutada inimest vastu tema tahtmist on hullemaid asju, mida lähedased teevad.

Ka ema suri rahulikult oma voodis. Väärikas lõpp? Jah.

Mõistev suhtumine organismi

Paari inimpõlve jooksul on aga hakatud vanadusse suhtuma kui haigusesse või puudesse. Hästi on sellest kirjutanud Tiina Tambaum artiklis „Eesmärk surra tervena”: „Arvame, et vanadus on sama mis haigus. Eesti 65aastastest ja vanematest 16 protsenti hindab oma tervist heaks või väga heaks. Umbes viis protsenti vanematest inimestest perearsti juures ei käi. Vanadus ei ole haigus, vanuse kasvades suureneb tõenäosus haigestuda.” (Postimees, 3. aprill 2017).

Millegipärast me lepime, et meid aastaid teeninud kodumasinad, tehnikaseadmed ja autod hakkavad vananedes streikima ja tõrkuma. Meeldiv see ei ole, aga mõistetav. Miks ei võiks sama mõistvalt suhtuda omaenda organismi?