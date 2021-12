TOP20 ⟩ Ajakirja 60+ veebilehe loetumad lood aastal 2021

Ahju soojenemine sõltub ka kütmise viisist. Kolle tuleks alati vanast tuhast puhastada, puud laduda õhuvahedega.

Podagra on puriinide ainevahetushäirest põhjustatud põletikuline haigus. "Seda haigust saab kontrolli all hoida eluviisi ja toitumisharjumusi põhjalikult muutes. Kuna õlu sisaldab rohkesti puriine, tuleb podagrasse haigestudes õllejoomisest jäädavalt loobuda," ütleb Ida-Tallinna keskhaigla reumatoloogiakeskuse õendusjuht Katti Kõrve.

Pikka aega kestnud ebamäärane kõhuvalu naistel on tõsine põhjus pöörduda arsti poole, et leida oma vaevuste põhjus ja leevendus – tegemist võib olla pahaloomulise kasvajaga.

Tartu Ülikooli meditsiinilise biokeemia professor ja meditsiinidoktor Mihkel Zilmer jagas praktilist nippi, kuidas oma tervist turgutada, kui tunnete, et hakkate haigeks jääma. Zilmer töötas selle kompleksi välja 20 aastat tagasi ja teda ning tema tuttavaid on see palju aidanud.

Lümfimassaaž on hea meetod tursete alandamiseks, olgu need tingitud traumast, operatsioonidest, veenilaienditest, roospõletikust või lümfödeemist ehk lümfitursest. See massaaž tugevdab immuunsüsteemi, kuna paneb lümfisooned aktiivsemalt tööle ja lümfivedeliku kiiremini liikuma läbi lümfisõlmede.

Ajakirjaga 60+ võttis ühendust eluaegne autojuht, kelle juhiloa kehtivus hakkas lõppema. Ta seadis kõigepealt sammud perearsti poole, et vajalik tervisetõend saada. Suur oli üllatus, kui sealt teatati, et esmalt on vaja internetis tervisedeklaratsioon ära täita. Enne perearsti jutule ei pääsegi.

Ootamatult tekkinud väga tugeva peavalu korral tuleks kindlasti EMOsse pöörduda, sest tegemist võib olla hemorraagia ehk ajusisese verejooksuga.

September toob nii mõnigi kord midagi uut – koolitee, trennid või osavõtud erinevatel spordiüritustel, teisalt ka niisked ja külmad ilmad. Hoogsate treeningutega käivad käsikäes traumad ning jahedate ja rõskete ilmadega võivad liigesed rohkem või vähem tunda anda. Tihti pöördutakse sellisel juhul esimesena apteeki.

Läinud sügisel pani Toomas Luhatsi perearst Anneli Talvik tuntud teletegija fakti ette: kui tal on plaanis pikemalt elada, tuleb nüüd ja kohe elustiilis kõvasti muudatusi teha.

Tänavu 90 aasta juubelit tähistanud kontsertmeister

tõdeb, et rikkaks pole ta saanud, aga rõõmus elu on olnud. „Elu on nii lühike, et nalja peab saama. Tehke ikka lollusi ja tundke elust mõnu!” jagab Viive oma pika eluea nippi.