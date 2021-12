ARVAMUSPLATS ⟩ Võtame sihiks, et pension oleks 1000 eurot kuus

Meie pensionärid on imetlusväärsed. Iga kord, kui lähen külla oma vanavanematele, ei suuda ma ära imestada, kuidas nad oma pisikesest sissetulekust justkui mängleva kergusega suudavad ära majandada oma majapidamise ja seejuures alati peavad meeles meid, oma 19 järeltulijat. Kui nad kurdavad, siis vaid oma tervise üle, ise samal ajal rõõmustades, et nad ei ole üksi.

Kuid samaaegselt imetlusega on südames ka mure nende pärast, sest 40,6 protsenti eakatest elab Eesti suhtelises vaesuses. Ja isegi, kui see number igal aastal mõne protsendipunkti võrra on vähenenud ja väheneb, siis seda on liiga palju.

Vanaks saamine ei tohi üheski korralikus riigis tähendada vaesusriski langemist. Meil tuleb oma pensionäre hoida ja aidata neid paremale järjele. Seda tuleb teha järjepidevalt ning nii see saab olema. 20-eurone erakorraline pensionitõus 2023. aasta 1. jaanuarist, mida me praegu riigikogus arutame, on üks samm, mis aitab jõuda lähemale pensionile, millega vanaduspõlves paremini hakkama saada, et meie emad, isad, vanaemad ja vanaisad ei peaks muretsema, kuidas igapäevaste kulutuste ja ravimitele mineva raha välja käimise järel ots otsaga kokku tulla.

Küllap osad teist tahaksid kohe öelda, et 20 eurot pensionitõusuks on vähe. Nii me küll 1000-eurose pensionini ei jõua. Jah, erakorralisest pensionitõusust üksi jääbki väheseks. Kuid see on üks osa mitmeosalisest paketist.

Esiteks tõusevad järgmisel aastal pensionid 1. aprillist 38 eurot 552 eurolt 590 eurole. 2023. aastal hakkab lisaks erakorralisele pensionitõusule 1. jaanuarist kehtima keskmise vanaduspensioni tulumaksuvabastus ja 1. aprillist 2023 tõusevad pensionid läbi indekseerimise.

Erakorralise pensionitõusu ja indekseerimise läbi tõuseb prognoosi kohaselt 2023. aastal keskmine pension 590 eurolt 654 euroni. Kui meenutada, et 2019. aasta esimeses kvartalis oli keskmine pension 448 eurot kuus, siis saame aastal 2023 tõdeda, et nelja aastaga on pensionid tõusnud pisut üle 200 euro. Lisades siia juurde keskmise vanaduspensioni tulumaksuvabastuse, saavad keskmist vanaduspensioni saavad pensionärid 2023. aastal ligi 100 eurot kuus juurde. See on viimase viie aasta suurim samm selliste pensionite poole, mis aitavad eakaid paremale järjele.