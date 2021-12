Peeter Simm – kinomees, kes ei anna alla

Nimetage kolm asja, mida töö on õpetanud.

Töö on õpetanud otsima kolleegidega ühist keelt. Väga oluline on võime töö üldse ette võtta. Kirjanikel on valge lehe hirm – puhas valge leht on su ees ja see võib võtta päevi või nädalaid, enne kui esimesed sõnad lehele kirjutad. Kui aga lõpuks kirjutamist alustada, on see nii põnev, et kaob ära uni ning piir päeva ja öö vahel.

Alustatud töö lõpuni viimine on oluline. Kas alustatud on töö siis, kui oled selle välja mõelnud, siis, kui sa oled selle jaoks raha saanud, või siis, kui oled esimese raha juba ära kulutanud, jäägu igaühe enda otsustada.

Milline on olnud kõige ohtlikum või pingelisem tööalane juhtum?

Mul on põhimõte, et ma ei sea ohtu inimesi ega elusolendeid. Ma ei saada näitlejaid ega operaatorit sinna, kuhu ma ise ei julge minna.

Võtteperiood on filmi tegemise juures kõige raskem, aga ka kõige huvitavam. Huvi tekib pingest ja stressist, stressis ei ole mitte ainult lavastaja, vaid kogu meeskond. Kõik filmimehe päevad on pingelised, hommikul läheks nagu sõtta. Kohe algusest peale ei hakka asjad minema nii, nagu oled plaaninud. Tuleb leida õige lahendus, millestki loobuda, leida vastuvõetavad kompromissid.

Tööstress tekib, kui tunnetan, et minu ebakindluse või võimetuse pärast midagi venib või ei saa teha. Kui aga midagi on võtteplatsil toomata või viimata, siis see ajab mind vähe närvi. Üks stressitekitavam asi võtteplatsil kõigile on ootamine – näitleja ootamine, pilvede, päikese või millegi muu ootamine.

Missugused töised harjumused on aidanud kaasa edu saavutamisele?

Võime mitte esimeste tagasilöökide peale alla anda. Samas ka intuitsioon, et aru saada, millal loobuda. Ära näha see, et siin ma enam kala ei püüa, kuna siin seda siiski ei ole või ei saa seda olemasolevate vahenditega kätte.

Mida soovite alustavale ametikaaslasele?

Kaameli kannatust ja vastupanuvõimet, et pidada vastu, kuni jõuad oma oaasini. Kaamel on tohutult visa ja vastupidav elukas, filmiinimene peab seda ka olema, et edu saavutada. 70% filmidest on teinud lavastajad, kes ongi vaid ühe filmi teinud. Inimesed lihtsalt ei kannata välja tööd, millest suurem osa läheb tühja.

Kui ei ole elavat, loomingulist suhtumist filmitegemisse, siis ei saa ühtki päeva filmi teha. Alati leiab põhjuse, miks see tegemata jätta – kas ei ole ilm hea või on mingi muu ettekääne. Siiski tuleb leida väljapääs, mis võib olla huvitavam, kui esialgu laua taga mõeldud idee. Enne kui käed üles tõsta, tuleb teha massiivne rünnak, et olla kindel, kas on vaja taganeda.

Soovin ka inimeste tundmist ja oskust luua meeskond. Kui inimesed usuvad su ideesse, teevad nad heal meelel tööd.