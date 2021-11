Pähklid - mitte ainult näksimiseks

Kõik pähkliks nimetatud seemned ei olegi tegelikult pähklid. Näiteks maapähklid on hoopis kaunvilja seemned, paljud on neid kindlasti müügil näinud ka kauntes. Ka mandlid, pekani-hikkoripuu viljad, pistaatsiapähklid, Kreeka pähklid ja Brasiilia ehk parapähklid ei olegi botaanilises mõttes pähklid.

Pähklid on botaanikas õistaimede kuivviljad, mille viljasein on kivistunud või puitunud, kusjuures viljasein pole seemnega kokku kasvanud. Pähklikoor ei avane iseenesest ning kes pähklit süüa tahab, peab pähklikoore esmalt katki tegema. Õnneks on meie eest see vaev enamasti juba ära nähtud ja pähkleid saab poest osta juba kooritult. Mets-, makadaamia-, maa-, seedermännipähkleid ja Kreeka pähkleid saab osta ka koorimata kujul. Samas on näiteks parapähkli koor nii kõva, et seda me ise katki teha ei suudaks.

Eristatakse puupähkleid ja maapähkleid. Puupähklite all mõeldakse kulinaariamaailmas pähkleid, mis kasvavad puu otsas.

Kõigile pähklid siiski ei sobi. Mõnedel inimestel tekitavad pähklid allergiat, mis leebematel juhtudel avaldub nahakahjustuste ja tursetena, halvimal juhul aga eluohtliku anafülaktilise šokina. Kõige rohkem on allergiat lastel, näiteks lääneriikide laste seas on pähkliallergiat 1,5–3 protsendil. Ka tasub parapähklite söömisega olla pigem ettevaatlik, ühest pähklist päevas piisab täiesti, et vajalikku seleenikogust saada.

Kui palju pähkleid süüa?

Varem korjati pähkleid endale metsast, kuid seoses linnade tekkimisega hakati pähkleid ka tööstuslikult tootma. Tänapäeval on pähklite tootmine tohutu tööstusharu ja pähklite tarbimine aina kasvab.

Kõige rohkem toodetakse maailmas maapähkleid, järgnevad mandlid ja Kreeka pähklid. Kõige suurem pähklitootja on Hiina, järgnevad USA ja Türgi. Rikkamates maades süüakse kõige rohkem mandleid, vaesemates maailma piirkondades aga maapähkleid. Põhjuseks on ilmselt see, et mandlid on maapähklitest mitu korda kallimad. Kõige kallimad pähklid maailmas on aga makadaamiapähklid, mille kilo eest tuleb praegu välja käia 35–50 eurot. Kõige suuremad puupähklite sööjad on Aasia maade elanikud.

Eesti toitumissoovitustes on pähkleid ja seemneid soovitatud süüa 10–20 grammi päevas. Näiteks Soome toitumisspetsialistid soovitavad aga süüa 30–40 grammi, Austraalia teadlased 30 grammi ja USA Toidu- ja Ravimiamet 44 grammi pähkleid päevas. Niisiis võib arvata, et iga päev 30–40 grammi pähkleid krõbistada on täiesti hea. Soovitatakse ka süüa erinevaid pähkliliike.

Kahjuks on pähklite tarbimine Eestis palju väiksem, kui soovitustes toodud. Näiteks viimase Eesti rahvastiku toitumisuuringu andmetel sööme me keskmiselt 3 grammi pähkleid päevas, naised küll natuke rohkem. Võib ju mõelda, et pähklid on kallid. Kui täpsemalt arvutada, jätkub näiteks ühest sarapuupähklite 250grammisest pakist meie toitumissoovitusi järgides 12–25 päevaks. Pakk maksab umbes neli eurot, seega kuluks päevas minimaalselt umbes 16 senti. Kui see kallis tundub, siis maapähklid maksavad üle kahe korra vähem.

Milliseid pähkleid süüa?

Müügil on väga erinevaid pähkleid. Neid on koorega ja kooreta, naturaalseid, soolaga ja paljude muude lisanditega, glasuuriga kaetult, puhastatult ja röstitult. Kõige tervislikum on pähkleid süüa toorelt, sest näiteks röstimisel hävib kuni viisteist protsenti pähklites olevatest tervislikest õlidest.

Mõned spetsialistid soovitavad valida koorega pähkleid, kuna nende puhastamine võtab aega ning seetõttu ei sööda neid liiga palju. Soovitatakse ka närida pähklid enne allaneelamist hästi peeneks, et kõik kasulik ikka kätte saada.