Saue – Eesti suurima elanikonnaga nurgatagune, aga poeetiline vald

„Me oleme nagu igal pool nurga taga, poeme oma naabrite vahele, oleme Keila taga, otsapidi Harku valla taga ja siis natuke Saku taga, meil on palju ilusaid ja toredaid asju, aga kõik jäävad peitu ja nurga taha,” räägib Saue vallavanem Andres Laisk, kes on valda juba kaksteist aastat juhtinud. „Ja kui ma nüüd ametisse jään,” ütleb ta, „siis saabki kuusteist aastat täis.”

Saue vald on elanike arvult Mandri-Eesti kõige suurem vald, millest enim tuntakse uhket vallamaja. „Sellest on saanud keskne maamärk, sümboolne keskpunkt,” rõõmustab vallavanem ja rõhutab, et uudistajaid on siin käinud 700–800 ringis.

Vallamaja on täispuitmaja, mille fassaad oleks nagu Lego klotsidest kokku pandud, tegelikult laotud aga viiekihilistest liimpuitpaneelidest. Maja ehitati siis, kui pärast omavalitsuste ühinemist oli vaja mahukamat vallamaja. 2020. aastal sai majast aasta puitehitis. Siin saab tööd suur hulk ametnikke.

Istume heledas puiduses moodsas ja hubases fuajees klaveri juures, kommunikatsioonijuht Anne-Ly Sumre ja vallavanem saabuvad sussides ja sokkides. „Naised on avastanud, et meestel siin on ilusad sokid jalas,” märgib Anne-Ly Sumre. Siin on oma köök, sageli tegutsetakse kollektiivselt. Lubatud on ka lapsed ja lemmikloomad. „See on teine kodu sõna parimas mõttes,” ütleb vallavanem. Toimuvad ka kontserdid ja näitused, praegune postmarginäitus pärineb veinigurmaanilt Rein Kaselalt – endiselt jalgrattakohtunikult, kes samuti on Saue elanik.

Kuidagi on nii juhtunud, et valla territooriumil toimetab kaks mototehnikamuuseumit, MoMu ja Laitse rallipark, toob välja vallavanem. „Ise tahaks mõelda, et meil on harmoonia. Saue ja Laagri piirkonnas elab pool elanikkonnast ja teisel pool on ilus maapiirkond. Vald ühendab nii linnalist kui ka maalist väärtust.” Anne-Ly lisab, et siin tunned naabrite tulbilõhna ja lapsed möllavad ratastega omapäi tänavatel. „Aga 20–30 minuti kaugusel on Eesti pealinn, istu ainult rongi ja sõida.”

Kui kunagi tuleb hoone ette purskkaev, siis selle ümber on kavandatud luuletus, mille kirjutab Ruilas elav luuletaja Leelo Tungal. „Kõik on meil väga poeetiline,” lisab vallavanem.

Söömisega seotud nauding

Laagris kohtun Joneli ja Kairi Põlluga, Mai-Brett on veel koolis, aga sõbralik neljajalgne Nora on kohal. Neljakesi toimetatakse Osvald Cateringi ja Smart Foodiga. 2005. aastal loodud pereettevõttest on saanud aina populaarsemaks muutuv abi inimestele, kes on huvitatud tasakaalustatud toitumisest. „Eestlane saab aina teadlikumaks toitujaks,” kiidab Jonel. „Meie eesmärk ei ole hoida klienti neli aastat enda juures, vaid luua teadmine, et ta oskab ise oma portsjoneid ja toorainet valida. „Kes aga ei taha ise aega kulutada,” jätkab Kairi, „ei pea poodi minema, meie toome kõik kätte.”

Joneli ja Kairi Põld ja Maibret ning neljajalgne Nora. Neljakesi toimetatakse Osvald Cateringi ja Smart Foodiga. 2005. aastal loodud pereettevõttes valmistatakse vähemalt 50 protsenti toidust Kamado keraamilise söegrilli abil. FOTO: Thea Karin

Hiljuti tekkis neil uus naudingumõte, ikka söömisega seotud. „Suvel on palju tööd, aga mida teha talvel?” naerab Kairi. „Tekkis idee, et ehitame väikese majakese, kus suudame ise toimetada. Nimeks sai see restoran D.I.F. ehk Dinner In the Forest, mida võiks tõlkida kui õhtusööki metsa keskel. 20ruutmeetrises majakeses pakutakse viiekäigulist maitserännakut. Esmajärjekorras on see söögiseiklus eri riikidesse, sest pere suur hobi on reisimine. Ideed ja toorained tulevadki maailma mitmest paigast, koostatud on põnevate lugudega menüü. Kairi ja Joneli lemmikmanner on Lõuna-Ameerika. Õhtune toiduelamus algab siiski Koppelmaalt.

„Niine-Lepiku talus kasvatatakse kanu ja loomi ning osa toorainest tuleb sealt,” selgitab

Jonel ning lisab: „Me ei prae liha ja juurvilju. Kasutame muude küpsetamisviiside hulgas maailma meisterkokkade salarelva ehk sous vide tehnoloogiat, kus toitu küpsetatakse pikka aega madalal temperatuuril vaakumis veevannis.” Nii säilivad kõik vitamiinid, mikroelemendid ja mineraalid.

