Tiina Mägi. Patsiga naine, keda kõik tunnevad

Paljud on öelnud, et Tiina Mäge kas armastatakse või vihatakse.

See on olnud algusest peale nii. Sünnist saati, mulle tundub. Sest ma olen isepäine. Ma tegin ja teen siiamaani seda, mida õigeks pean. Mind ei anna eriti kangutada. Ja see paljudele ei meeldi. Aga just tänu kangekaelsusele olen tihti sihile jõudnud.

Suhtluses oled konkreetne, isegi karmivõitu?

Mulle on seda öeldud jah. Et kas mulle ei meeldi, kui minu poole pöördutakse? Seda mitte, aga eks ma sellise otsese ütlemisega olen. Mulle meeldib, kui räägitakse otse ja asjast. Mitte üks raas ei meeldi keerutamine ja lipitsemist lausa vihkan. Eks ma vist panen omamoodi kaitsekihi juba ette. Et inimene ütleks kohe ära, miks ta minu poole pöördub.

Oled elu jooksul ka muutunud? Trotslikumaks või tolerantsemaks? Üks kahest meiega vananedes tavaliselt juhtub.

Minuga on selline traagiline lugu, et ma pole vist aja möödudes üldse muutunud. Mu lähedasemad inimesed on küll öelnud, et aeg oleks oma sammud ringi seada. Et aeg pole selline, mil võiksid midagi nõuda või oma tahet peale suruda. Praegu on maneerid teised. Katsu kuidagi leebemalt. Ja ehk oleks vaja isegi revideerida oma tõdede olemust.

Nalja ikka viskad veel?

Eks ikka. Aga jälle ütlevad lähedased, et sellest naljast, mida sina viskad, saad vaid sa ise aru.

On Sul elus ka mingi eesmärk olnud?

Mul on juba lapsepõlvest olnud soov näha asjade arenemist hea eesmärgi saavutamise nimel. Kusjuures eesmärgini liikumine juba ise on nauding. Eesmärgi saavutamine on õnn.

Samas on minu traagika selles, et ma ei oska alati teistele teha eesmärki nii hästi selgeks, et tormataks iseenesest selle poole liikuma. Ikka oodatakse käsku. Käsu andmine aga devalveerib minu nägemuses ideed või eesmärki ennast. Aga selline on juba elu.

Alla-aastane Tiina aastal 1939 Pärnus ema, isa ja vanaemaga. FOTO: Erakogu

Kaua Pärnus elasid?

Poolteist aastat. Sündisin seal 1939. aasta maikuus. Ema Erna Korjus töötas Endla teatris. Kui algas teatrihooaeg, siis lapsega ei saanud näitlejatööd teha ja mind saadeti vanaisa-vanaema juurde maale. Tartumaale Erala külla Uigo tallu. Kui sa tahaksid küsida, kust olulisemad mõtted mu elus pärit on, siis vaieldamatult just sealt.