Seeniori autoliising ja leinalohutus

Tiina Mägi tõdeb, et ta ongi otsese ütlemisega. „Mulle meeldib, kui räägitakse otse ja asjast. Mitte üks raas ei meeldi keerutamine ja lipitsemist lausa vihkan.” Tiina Mägil on läbi elu olnud suur pats. Tema enda sõnul on see aastatega küll halliks läinud, õhemaks ja lühemaks jäänud. „Olen andnud endale sõna, et lõikan patsi maha ja teen soengu ühel tingimusel kahest: kui lõpetan Kodulinnas tegutsemise või saan öelda, et olen Eesti eluga põhimõtteliselt rahul. Nagu näha, pats on mul alles,” avaldab Tiina Mägi 60+ novembrinumbris.

Esimesed inimese loodud keraamilised objektid olid vanema kiviaja lõpul voolitud lihtsa vormiga kultusfiguurid. Keraamikal on olnud inimühiskonna arengus koguni niivõrd oluline roll, et selle tüübid märgivad erinevaid ajastuid. Tänapäeval teevad arheoloogid tihti just savinõude kildude järgi kindlaks leitud asulakoha vanuse ning saavad aimu selle elanike uskumustest ja kommetest. Eesti keraamika arengut on ajast aega pidurdanud sobivate savileiukohtade puudumine ja seetõttu on keraamika traditsioonid meil võrreldes paljude teiste riikidega üsna marginaalsed. Kunstiteadlane Anne Ruussaar kirjutab ajakirja 60+ novembrinumbris sobimatust savist, poripottidest ja potisetudest ehk meie keraamika loo.

Surm on elu loomulik ja vältimatu osa ning kunagi tuleb meil kõigil sellega kokku puutuda. Ehkki elu lõppemine on tuttav mõiste, on võimatu lähedase inimese jäävast kaotusest aru saada enne, kui ei ole seda isiklikult läbi elanud. Keegi meist ei oska ennustada, kuidas me surmale reageerime, olgu siis tegemist lähedase või võõra inimesega. Meie isiklik reaktsioon sõltub meie suhete olemusest ja surma põhjustest. Kuidas lahkunu vabaks lasta ja kuidas leinajat lohutada, kirjutab hingedekuu ajakirjas 60+psühholoog Toivo Niiberg.

Andres ja tema kaasa on seitsmekümnendates aastates tegus paar. Terve elu rahamaailmas, ka pangas juhatuse liikme kohuseid täitnud Andres arvas, et võiks enda pooltki rohemaailma panuse anda ja sõiduteele väiksema suitsujuti joonistada. Ta soovis neli aastat vana Toyota uue väikese hübriidauto vastu vahetada.