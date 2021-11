Logopeed aitab nii insludist kui COVID-ist taastuda

Confido Meditsiinikeskuse logopeed Marine Lillemets selgitab, millisel juhul võivad täiskasvanud logopeedi abi vajada.

„Logopeedi abi võivad vajada igas vanuses inimesed. Kui laste puhul on fookuses kõne mõistmise ja loome arendamine, siis täiskasvanute puhul on sageli rõhk kaotatud oskuste taastamisel või kõne säilitamisel. Laste puhul tuleb teraapias lähtuda eeskätt nende arengutasemest, täiskasvanutel aga tuleb muuhulgas arvesse võtta ka patsiendi elukutset ja harjumusi,“ selgitas Lillemets.

Logopeedi vastuvõtule jõuavad enamasti täiskasvanud, kel on kõne- või neelamishäire tekkinud mõne haiguse tagajärjel. „Haigused, mille tõttu kõne- ja neelamisprobleemid sageli tekivad, on näiteks insult, Parkinsoni tõbi, amüotroofiline lateraalskleroos, aga ka kognitsiooni kahjustus," sõnas ta.

Viimasel ajal tuleb meditsiinisüsteemis töötavatel logopeedidel üha sagedamini tegeleda ka COVID patsientidega.

Näiteks Parkinsoni tõve korral esineb kõnehäiret kuni 89% patsientidest ja ka insuldi puhul on kõnehäire tekkimine üks sagedasemaid sümptomeid. Neelamisega on probleeme kuni 45% insuldipatsientidest. "Viimasel ajal tuleb meditsiinisüsteemis töötavatel logopeedidel üha sagedamini tegeleda ka COVID patsientidega, kellel on teiste tüsistuste seas tekkinud neelamishäire,“ rääkis Lillemets.

Logopeedi juurde minekuks ei pea aga täiskasvanu rasket haigust põdema – abi võivad vajada ka inimesed, kelle igapäevaelu segab hääldusprobleem, häälehäire või kogelus.

„Häälehäirega patsientide seas on sageli õpetajad, treenerid, lauljad ja näitlejad, kelle igapäevatöö nõuab intensiivset hääle kasutamist. Nende puhul viib häireni liigne või vale hääle kasutus, mida on õigete hääle kasutamise võtetega võimalik ennetada ja leevendada. Kogelus on kõne sujuvuse häire, mis võib alguse saada lapseeas, aga võib tekkida ka täiskasvanueas näiteks trauma tagajärjel,“ selgitas logopeed.