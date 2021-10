MÕTISKLUS ⟩ Zorro oli minu kandi mees

Jah, tõepoolest, kes meist ei oleks tahtnud olla sama vapper ja reetmatu nagu D’Artagnan, või siis sama karismaatiline nagu Must Tulp. Jäljendajate all pean ma muidugi põhiliselt silmas meessugu, kuid kaasaegses maailmas, tont teab...?

Samasse ritta, kuhu eelpoolmainitud, kuulub muidugi ka Zorro (hispaania keeles rebane) – musta riietatud laiaäärelise kübara ja maskiga õigluse eest võitleja, kes oma vastaste mõnitamiseks ja tegude allkirjastamiseks jättis alati endast maha mõõgaga lõigutud Z tähe.

Esimest korda ilmus see võitmatu kangelane kirjandusse 1919. aastal ja "The Curse of Capistrano" pealkirja all ilmunud lugude autoriks oli keegi Johnston McCulley. Populaarseks sai see teos otsekohe ja juba 1920. aastal filmiti Ameerikamaal uue kangelase seiklused üles Douglas Fairbanksiga peaosas.

Siit algabki meie lemmiku võidukäik nii kirjanduses, filmides, koomiksimaailmas, lavadel ja jumal teab kus veel. Mina ja ma arvan ka suurem osa ajakirja 60+ lugejaid mäletavad Zorrot ilmselt peamiselt Alain Deloni ja Antonio Banderase kehastustes vastavalt 1975. ja 1998. aastal. Üldse on täispikki filme aastate jooksul valminud 40 ringis ja TV seriaale umbes 10. Aga need arvud ei pea olema väga täpsed ja võivad olla isegi suuremad. Igal juhul on Zorro läbi loomingu mõjutanud mitut põlvkonda.

Kelle elust ja tegudest olid aga kõigi nende teoste autorid inspireeritud? Ei saanud ju niisugune jõuline legend ilmuda lihtsalt tühjusest ehk eimillestki. On mitmeid ajaloolisi isikuid, kes enama või vähema tõenäosusega sellele kohale on pretendeerinud. Siiski on sõelale jäänud üks neist, kelle elu ja käekäik ehk ka kõige enam dokumenteeritud.

Lamportide suguvõsa saabus Inglismaalt Iirimaale juba XXII sajandil. Kuna nad olid katoliiklased, siis on peaaegu kõigil suguvõsa liikmetel olnud hiljem konflikte Inglise võimudega.

William Lamport, mees kellest meie huvitatud oleme, sündis 1611. aastal Wexfordi linnas, mis on minu praeguse kodumaakonna keskus. William pöördus tagasi Inglismaale ja õppis mõnda aega Greshami Kolledžis.

Peagi aga tabati ta protestantlikul Inglismaal keelatud katoliikliku kirjanduse levitamiselt ja oma elunatukese päästmiseks polnud muud teed kui põgeneda Prantsusmaale. Siin aga, sattus noormees 1630. aastal Sant Malo piraatide kätte ja veetis kaks aastat nende seas palgasõduri ametiga hinge sees hoides.

Bordeaux’ sadam pakkus aga sobiva võimaluse ja mees leidis end maabununa juba La Corunas Hispaanias. Siin liitub ta koheselt kohaliku Iiri kogukonnaga ning jätkab oma õpinguid Santiago de Compostelas ning hiljem juba Colegio de los Irlandeses Salamancas.