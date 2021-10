Kuidas kauem noor püsida?

Lapsepõlves kogetud stress ja halvad suhted perekonnas mõjutavad vananemist ja selle kiirust rohkem, kui seni arvati. Teine enneaegset vananemist põhjustav tegur, mis Rootsis Karolinska Instituudis läbiviidud uuringus selgelt esile tõusis, oli suitsetamine. Just suitsetamisega võib seletada asjaolu, miks umbes kuuekümneaastased põhjamaa mehed on oma bioloogiliselt vanuselt neli aastat vanemad kui naised.

Noor tundub vanem ja vastupidi

Inimese vanust saab kirjeldada läbi kahe mõiste: kronoloogilise vanusega, mis kirjeldab aja möödumist inimese sünnihetkest, ja bioloogilise vanusega, mis määratakse kindlaks pigem füsioloogiliste näitajate järgi. Näiteks võib kronoloogiliselt 35aastane inimene olla bioloogiliselt tegelikult 38aastane või vastupidi.

Bioloogiline iga tähendab erinevate vananemistegurite summat, mis koosneb nii kalendrivanusest kui ka kehalistest ja hingelistest faktoritest. Oma rolli mängivad ka geenid, kuid teadlaste hinnangul on geenide mõju vaid üks kolmandik. Ülejäänud kaks kolmandikku määrab eelkõige elustiil. Kronoloogiline vanus on inimese vanus aastates, aga keha bioloogiline vanus peegeldab seda, kuidas on inimese elustiil tema tervist mõjutanud.

Milline on minu psühholoogiline vanus?

„Nüüdisaja teadus eristab ka sotsiaalset ja psühholoogilist vanust,“ ütleb psühholoog Maria Teiverlaur. „Inimese enda subjektiivne suhtumine oma vanusesse võib olla inimesiti väga erinev. Nii mõnigi vanemaealine inimene võib tunda end nooremana, teine vanemana, kui elatud aastad näitavad. Elus juhtub sageli, et inimene peab end nooremaks, kui ta tegelikult on.“

Miks inimesed oma vanust erinevalt tunnetavad, on püütud seletada mitut moodi. Psühholoog Maria Teiverlauri sõnul on teadlaste seas ühe levinuima arvamuse järgi igal isiksusel nn aastate psühhofüsioloogilise aktiivsuse tsüklite „loendaja”, mille „näitude” alusel hinnataksegi oma psühholoogilist vanust.

Teine seletus opereerib saavutustega, eneseteostusega, mis on teatud eas inimestele enamasti omane. „Kui inimese saavutused ületavad sotsiaalsed ootused, hakkab ta end tundma vanemana, kui ta tegelikult on. Kui saavutused on väiksemad kui teatud vanuses temalt loodetakse, tunnetab inimene end nooremana,” selgitab psühholoog Maria Teiverlaur.

Seega võib psühholoogilist vanust tema sõnul defineerida ka kui isiksuse psühholoogilise aja realiseerumise astet. Või teisiti – psühholoogilise aja realiseerumist ehk täitumist teadvustab iga inimene oma „hingelise” vanusena. Erinevalt kronoloogilisest ja bioloogilisest vanusest võib psühholoogiline vanus olla pöörduv: inimene võib vahel tunda end nooremana, kui on ta kronoloogiline vanus.