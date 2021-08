ARVAMUSPLATS ⟩ Leevendusõel käest kinni hoides igaviku poole

Ja siis see juhtuski, et nagu Sibeliuse "Kurvas valsis" muutusid tantsukeerutused üha lühemaks ning Vikatimehe sammud üha raskemaks. Surm haaras ta oma embusesse ning enam lahti ei lasknud. Hiljem kuulsin oma tuttavatelt, et viimastel päevadel kutsuti kohale leevendusõde ehk hospiitsõde, et see saatuslikku haaret veidikegi mahendaks, sest voodi ümber polnud ühtegi lähedast ega sugulast, sest tegemist oli ju eestlasega. Ja see inimene täitis oma kohust suurepäraselt.

Ausalt öeldes kuulsin ma siis esimest korda, et on olemas spetsiaalsed inimesed, kes kaaskodanikel surra aitavad. Surm on ju teema, millest meie kultuuris ei tavatseta eriti rääkida ja tavaliselt püütakse sellele isegi mitte mõelda. Kes on siis need, kes on Mulla-Madise tõelist nägu korduvalt näinud ja kes teda ei näi pelgavat? Otsustasin asja veidike lähemalt uurida.

Põhjalik toetussüsteem

Pean aga alustama veidi kaugemalt. Ma ei tea, kas põhjus on selles, et Iirimaa on ikka veel sügavalt katoliiklik maa, või et siin elavad inimesed on lihtsalt väga kaastundlikud, ehk veel mingi kolmas põhjus, kuid vastavad toetusteenused on siin tõesti väga eeskujulikult arenenud ning ühiskonnas sügavat kõlapinda omavad ja kasutust leidvad. Püüan siis selle süsteemi piltlikult öeldes osadeks lammutada, et näidata millest ta koosneb.

Laias laastus võiks ta jaotada kaheks. Esimene pool oleks üldine ja suurem toetussüsteem, mis mõeldud neile, kes on küll parandamatult haiged, kuid selle haiguse areng ja kulg võivad kesta pikki aastaid. Spetsialistidest kuuluvad siia perearstid ehk GP-d, nagu neid siin nimetatakse, õed, psühholoogid ja sotsiaaltöötajd ja muidugi ka vaimulikud. On veel mõned lõdvemalt seotud asjamehed, nagu näiteks juristid, kes aitavad testamente ja muid tähtsaid pabereid koostada, kuid kõiki ei jõua me siinkohal üles lugeda.

Nende ülesannete hulka kuuluvad nii valu kui ka muude füüsiliste ja vaimsete vaeguste ning piinade leevendamine ning otsene toimetulekuabi. On ka terve rida asutusi, kus seda abi pakutakse, nagu haiglad, hooldekodud, vanadekodud, varjupaigad jne. Aga seda abi on võimalik saada ka oma kindlate ja armsate koduseinte vahel.

Leebem lahkumine

Teine ja keerulisem ja kui soovite komplitseeritum osa sellest süsteemist ongi seesama surijaabi osutamine, millest ma oma artiklit alustasin. Need on tõesti need inimesed, kelle ees ma väga sügavat austust tunnen. Nad on võimelised saatma kaaskodanikku sõna otseses mõttes teispoolsuse väravateni, siis ise sealt tagasi tulla ja oma igapäevast elu edasi elada.

Ainuüksi asutusi või turvakodusid, kus säärast abi osutatakse on üle kogu Iirimaa kümme. Need on väga spetsiaalsed kohad ja nende loomiseks ning ehituseks on annetanud raha paljud Iirimaa tuntud kultuuriinimesed ja ühiskonnategelased. Nende hulgas on ka näiteks näitleja Daniel Day-Lewis. Paljud aga ei ole nõus oma nime avaldama. Mulle on neid turvakodusid kirjeldatud kui tõelisi taeva eeskodasid, kus seinad klaasist ja lilled igal sammul. Kõige moodsam sai valmis üsna hiljuti Wicklows. Väga paljudel juhtudel toimub kogu protsess aga siiski kodus ja vastavalt asjaosaliste soovile.

Olen kuulnud lausa esmapilgul uskumatuid lugusid sellest, kuidas oma ala meistrid suudavad inimhinge viimased nädalad või siis päevad ja tunnid õnnelikuks teha . Kutsutakse kohale sugulasi, pakutakse lemmiktoite, kasutatakse muusika- ja loomateraapiat jne. Ei jõuagi kõiki neid suurepäraseid asju üles lugeda, mis kõik ainult selleks, et kaasinimene siit ilmast õnnelikuna lahkuda võiks. Kusjuures soovi korral osutatakse hingeabi ka lahkuja omastele.

Leevendusabi ka lastele

Aga süsteem jätkab täiustumist ja 2010 võttis Iiri Terviseamet vastu terve paketi seadusi, mis tagavad palliatiivse ehk leevendusabi abi lastele. Niisugune abi on tagatud igale sellel maal elavale ja töötavale inimesele ja selleks ei ole tal tarvis omada meditsiinikaart, ehk Medical Card-i.