Tartumaisus, jäätiselugu ja vaarikamaitse

inimestest ei söö ränidioksiidirikkaid toite eriti sageli, samas kui parim on oma ränidioksiid hankida looduslikest allikatest. Kas ränil võib olla inimorganismis roll ja millised on kõige ränioksiidirikkamad toidud meie söögialaual, kirjutavad 60+ juulinumbris meditsiiniteaduste doktor Rando Porosk, meditsiinilise metaboloomika professor Ursel Soomets ja meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer.

Tihti süüakse toite, milles on palju süsivesikuid. Roog, milles valgu ja rasvhapete osakaal suurem, on nüüdisaja söömise seisukohalt teretulnud. Ajakirja 60+ värskes numbris jagavad arstiteadlane Mihkel Zilmer ja ajakirjanik Anne Lill lugejaga kaht hea bioväärtusega toidu retsepti.

Vaarikasaaki saab meie mail tavaliselt nautida juuli lõpust ja see aeg ongi kohe-kohe käes. Oleme harjunud küll vaarikat marjaks kutsuma, kuid tegelikult koosneb see mitmest kokkukasvanud marjast ja nimetatakse seepärast koguviljaks. Olgu nende botaaniliste nüanssidega kuidas on, aga vähe on inimesi, kellele vaarikamari ei maitse. On ju sel ahvatlev välimus, imeline lõhn, väga meeldiv maitse ning mari sobib söömiseks nii värskelt (oma aias isegi koos mõne vaarikaussikesega) kui ka toidus ja hoidistatult. 60+ juulinumbris annab Sirje Rekkor lugejale suure hulga huvitavaid retsepte, mida kõike vaarikast teha saab.