Olete otsustanud teisest pensionisambast lahkuda. Mis edasi saab?

Taavi Pertman, kas pensionieelik peaks II sambast lahkuma?

Esiteks tasub meeles pidada, et I ja II sammas kokku on disainitud pensionieas võimaldama umbes 30–40 protsenti teie pensionieelsest sissetulekust. See on enam-vähem piisav, et elus püsida, aga kindlasti ei võimalda elamisväärset elu. Elamisväärseks eluks peetakse vajalikuks umbes 70 protsendi kandis arvu. Seega ei tasu väljuda II sambast mõttega, et võtate raha tarbimisse. A­inus mõistlik põhjus II sambast väljuda tekib vaid siis, kui olete kindel, et suudate ise II samba fondidest pikaajaliselt parema tootlusega investeerida.