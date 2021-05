Invaru Mustamäe abivahendikeskusest saab abivahendeid nüüd ka laupäeviti

Invaru teenindusjuhi Kadri Lembergi sõnul on abivajajad oodanud laupäevast avanemist juba mõnda aega. “Alates käesoleva nädala laupäevast saavad Mustamäe teel asuvat Invaru abivahendikeskust külastada ka need, kes argipäevadel Tallinna Invarudesse abivahendite järele ei jõua,” märkis ta ja lisas, et nii saab rohkem abivajajaid vajalikku teenust kasutada.