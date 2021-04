Harjumaal saab lausa voodist kaunist juga nautida

„Ka need, kes pole käsitööga sõbrad olnud, saavad hakkama,” ütleb Hedwig Seaver neile, kes tema päikeselisse avarasse töötuppa Saku mõisa ühes tiivas mitte ainult uut keraamikat uudistama ei tule, vaid ka ise proovida tahavad. Aadress on kaunis – Juubelitammede tee.

2020. aastast saab Saku mõisas proovida õllespaad. Tegemist on iidse traditsiooniga, mis eksisteerib juba üle 2000 aasta. Vee sisse lisatud humalad, pärm ja linnased lisavad ilu juustele ja nahale ning turgutavad keha. Kes soovib, saab naudingu ajal ka õlut juua – see tuleb maitse järgi otse Saku õllepruulimiskojast kohale.

Sakust Kasemetsa suunas sõites suunab teadetahvel Metsanurme talumuuseumini. Külakeskuse vanima talu, Rehemetsa maadel on muuseum, õuel saab ülevaate talus vajalikest tööriistadest ja sealt algab ka matkarada. Õue suurim elamus on indiaani higitelk, kus värviliste vaipade all pakutakse saunaelamust. Seda sauna tuleb sama kaua kütta kui suitsusauna – ikka mitu tundi järjest.

Raamatukapist leiab suvist ajaviitekirjandust ja sinna võib soovi korral midagi ka oma raamatulaualt lisada. Puufiguurid pärinevad puupäevade vigursaaagimistelt: orav, poku ja metsanurme kõige rohkem pahandust tekitav loom – kobras. 2020. aasta suvel õitses esimest korda pärnapuu, mis 2014. aastast president Rüütli ja proua Ingridi külaskäiku meenutama jäi.

Naiste tuletornid ja juurtega mehed

Põliste pärnade vahele jääb Suurupi ülemine tuletorn, milleni jalutad suvel nagu Inglismaa roosiaias. Seal kasvab üle 150 roosi, iga roosi juurde on perenaine Kristiina Adamson ka õie nime pannud. Mere poolt on torn hästi näha ja paekiviklindi kõrgemal nukil on see tuld näidanud üle 260 aasta, hoiatades varitsevate karide eest ja juhatades laevad turvaliselt Revali sadamatesse. Kunagi suunati valgust merele hõbetatud peeglitega.

Paksuseinaline tuletorn on ainuke põhikehandiga 18. sajandist säilinud tuletorn Eestis, 123 astet viib 66 meetri kõrgusesse laternaruumi, kus paistab Tallinna teletorn, Keila ja Nõmme suusahüppetorni tunneb ka ära.