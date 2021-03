Kas täna sööme hanemaltsa või rebasheina?

Teravili on aastatuhandeid olnud inimese põhitoiduaine. Teraviljatooteid soovitavad toitumisspetsialiastid süüa iga päev ja neist päeva jooksul saadav toiduenergia peaks katma umbes kolmandiku päevasest normist.

See on samuti juba pähe kulunud, et eelistada tuleks täisteraviljatooteid ja süüa neid igal toidukorral, et katta päevane kiudainevajadus. Kiudainete vähesuse tõttu on kõhukinnisus kerge tekkima, eriti aeglasemaks muutunud seedimisega eakamal inimesel.

Teraviljatoodete, jahu, kruubi, tangu, helveste, makaronide ja müsli kõrval on lisaks kinoale ja amarantile ka bulgur ja polenta väga harva toidulaual. Võib-olla pole selle kohta teadmisi ega ideid, mida need võõrapärase nimetusega toiduained endast kujutavad ja milliseid toite neist valmistada saab. Menüüd võiks ka mõne vähetuntud teraviljatootega mitmekesistada. Neist saab teha uudseid maitseid pakkuvaid eelroogasid, põhiroogasid, putrusid, küpsetisi ja magustoitegi.

Inkade impeeriumi pärand kinoa

Kinoa ehk Tšiili hanemalts on meie toidualual suhteliselt uus toiduaine, mis viimasel ajal toidublogides ja restoranimenüüdes üha sagedasem, koduses menüüs veel väga harv külaline. Kuigi kinoad loetakse teraviljatooteks, ei olegi see tegelikult teravili, vaid hoopis Lõuna-Ameerikast pärit söödavate seemnetega rohttaim, mille seemned võivad olla erinevat värvi, näiteks roosa, punase, oranži, punakaslilla musta kestaga.

Poest võib teraviljatoodete riiulitelt leida valget, musta ja punast kinoad ning ka kinoasegu. Osta saab ka kinoajahu ja -helbeid, neid peamiselt küll tervisetoodete kauplustest. Kinoal on meeldiv pähklisarnane lõhn ja seda tarvitatakse toiduks nagu riisi. Nii et kõigisse toitudesse, kuhu oled seni harjunud riisi panema, võid selle asemel kinoad panna.

Kinoa ajalugu avaldab muljet, see on Ladina-Ameerika rahvaste toidulaual olnud tuhandeid aastaid. Inkade impeeriumi ajal oli tegemist tähtsa toiduainega, püha taimega, mida kutsuti kõikide teraviljade emaks. Inka sõjamehed valmistasid omalaadseid sõjapalle, mille üks koostisaine oli suure toiteväärtuse pärast just kinoa. Kõrgmäestikes elavatele indiaanlastele olid kinoaseemned kullast hinnalisemad ja kinoad kutsuti ka asteekide kullaks.

Kinoa on gluteenivaba, seega sobib söömiseks ka gluteenitalumatule inimesele. Toitumisspetsialisid soovitavad kinoajahu kasutada neil, kes ei soovi loobuda traditsioonilisest leivast-saiast ja makaronidest, kuid peavad jälgima gluteenivaba dieeti. Kinoajahu võib mõnele tunduda veidi mõrkja maitsega, teised ei pruugi mõru maitset tunda. Esmakordselt on mõistlik küpsetada valmis näiteks väikene kogus küpsiseid ja proovida, kas maitse annab tunda. Kui kinoajahu tundub mõrkjas, on sellele probleemile lihtne lahendus: kinoajahu tuleb kergelt röstida.