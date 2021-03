Hanemalts ja tänitavad naised

Tsink on essentsiaalne mikrobioelement, mida inimkehas leidub umbes kaks grammi. Kroomil on tähtis roll süsivesikute, lipiidide ja valkude ainevahetuses. Kuna sellega seoses on oletatud, et kroom tugevdab insuliini toimet, on ta jõudnud ka toidulisanditesse. Kroom võib tugevdada antioksüdatiivsete faktorite toimet. Uuringud on näidanud, et kuigi väike kogus kroomi võib olla kasulik, pole ta jõudnud oluliste mikromineraalide nimistusse, kuna tema puudumine ei vii kriitiliste sümptomiteni. Millised on kroomi allikad, kirjutavad 60+ märtsinumbris meditsiiniteaduste doktor Rando Porosk, meditsiinilise metaboloomika professor Ursel Soomets ja meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer.