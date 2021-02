Vanaema, palun tee lipsukesi riivjuustuga!

Tava kogu perega koos süüa ei ole itaallastele pelgalt kõhutäitmine, see on rituaal.

Eestlane helpis siis veel körti

Itaalia köögi kujunemise läte ulatub Rooma impeeriumi aegadesse. Läbi kõigi sajandite on see täiustunud ja arenenud, maadeuurijate toodud uute toiduainete ja vürtside ning muude maitseainete abil rikastunud, maailma eri paigust mõjutusi saanud.

Pastasorte on sadu

Eri kuju, suuruse ja koostisega pastasorte hakati siiski valmistama alles 19. sajandi viimasel veerandil ning neid on nüüdseks ainuüksi Itaalias üle 300. Meie siinmail sööme tavapäraselt nii umbes kümmekonda sorti pastasid ja ega me nendegi itaaliakeelseid nimetusi pähe õpi, pigem vaatame lihtsalt, milline kuju ja suurus meeldib. Kui paljud meist ikka lähevad poodi kindla sooviga osta just Nutri Bio Fusilli Solo Grano Italiano, sest see on mahe täisterapasta ja sisaldab 25 protsenti kiudaineid.