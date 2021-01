Vana foto ⟩ Mitmekäiguline lõuna vaid rubla eest

Ambitsioonikas suurmajand

Aastatel 1982–1992 Viru kolhoosi juhtinud Toomas Varek on meenutanud, et ainult põllumajandusega kolhoos jõukaks ei saanud ning maaelu piisavalt arendada ei suutnud. Kolhoosis oli maailmatasemel biopreparaatide, süstelahuste ja vaktsiinide tootmine ning need leidsid tee ka välisturule. Aastaid olid abiks maltoosa- ja õlletootmine. Ehitusosakonnast lisandusid abitootmisesse mööbel, terrasiit ja raudkivikillustik. See kõik andis majandile ligi kolmandiku kogutulust.