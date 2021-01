Viimase lugejauuringu kohaselt on meil kokku 180 000 lugejat. 60+ on oma sihtgrupis ülekaalukalt kõige loetavam väljaanne. Eriti hea meel on püsilugejate üle. 113 000 inimest on ajakirja 60+ endale südamesõbraks valinud. See tähendab, et lugemata ei jää ükski ajakirjanumber. Sügav kummardus truu lugeja ees!

Jaanuarikuu numbris jagab oma mõtteid Eesti kergemuusika elav legend Voldemar Kuslap. Ta on kindel, et kui hing on noor, elame kõik katsumused üle. Vahel kaupluses käies ta üllatub, kui end juhuslikult peeglist silmab. “Kes see morn inimene on? Siis noomin end: Arnoldi poeg, 83 aastat on siiski saavutus! Naerata ometi!” avaldab ta ajakirja 60+ lugejatele.

„Aasta on olnud raske, eriti muusikutele. Eluaastatele lisanduvad teatud ealised iseärasused. Ei jaksa näiteks enam metsajooksu teha. Kuid õnneks on jätkunud nii häält kui ka ülesastumisi. Olen tänulik kõigile esinema kutsujatele, sest esinemistest sõltub ju laulja füüsiline ja vaimne vorm,” räägib 24. septembril 83. sünnipäeva tähistanud Voldemar Kuslap.

Tallinna lahe ääres algas kiire ehitustöö esimese maailmasõja eelsetel aastatel, mil Vene impeerium asus looma võimsat sõjalaevastikku. Peaaegu üheaegselt kerkisid Eestimaa kubermangukeskuse Reveli merepoolsele küljele Kopli poolsaarel ja Kalaranna piirkonnas hiiglaslikud laevatehased ning tsaar Peeter I järgi nime saanud võimas sõjasadam. Vaid mõne aastaga muutusid linlaste senised armastatud puhkuse- ja supluspaigad laevu ning sõjatehnikat täis ehitustandriks, kus kärarikas töö käis ööpäev läbi. 60+ jaanuarinumbris jutustab kunstiteadlane Anne Ruussaar laevatehastest, mis muutsid Tallinna nägu.

Ajakirja 60+ jaanuarinumbris selgitab perearst Madis Veskimägi, et kokkuleppeliselt loetakse eaka roolikeeraja vanusepiiriks 65 eluaastast. Sellest ajast kehtib mootorsõidukijuhi tervisetõend maksimaalselt viis aastat. Tervisetõendi kehtivuse lõppemisel tuleb pöörduda perearsti poole, kes väljastab uue tervisetõendi, kui tervislik seisund lubab autot juhtida. Vanadusnägemise kõrval on seeniorist roolikeeraja kõige sagedasem tervisehäda ka reaktsioonikiiruse alanemine, aga ohtlikus võivad osutuda ka paljud teised tõved. Millised, saab lugeja teada 60+ värskest numbrist.

Tervisetõendi kehtivuse lõppemisel tuleb pöörduda perearsti poole, kes väljastab uue tervisetõendi, kui tervislik seisund lubab autot juhtida.

Peaaegu iga Eesti linn on omamoodi pealinn. Raplast on saanud korvpallipealinn, sest ette on võetud midagi sellist, mida nii väikesest kohast tavaliselt ei leia. Eesti korvpalli 100. sünnipäeval sopsatas Rapla keskväljakul 114 357st vabaviskest korvi 1817. Korvpallisõbrad ootavad pikisilmi Guinnessi rekordi ametlikku kinnitust. 60+ jaanuarinumber tutvustab lugejale Raplamaad – korvpalli ja laulvate pinkide maad, kus leidub palju muudki huvitavat. Isegi Kapa-Kohilast on kaugeltkandi rahvas hoopis valesti aru saanud.

Vanad ülesvõtted aitavad elustada mälestuskilde kohtumistest huvitavate inimestega ja paikadega. Aastate eest jäädvustatu aitas kauaaegsel pressifotograafil Peeter Langovitsil kokku seada fotoloo Viru kolhoosielust. Saame lugejatena osa mitmekäigulisest lõunast vaid rubla eest ja ambitsioonika majandi uhkusest – mustakirjust karjast ja kartuliaretajate eduloost.