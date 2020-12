60+ loetumad lood aastal 2020

Veel tänagi saab Orkla Eesti Põltsamaa tehas kirju palvega nostalgiline Kosmos tagasi poelettidele tuua. FOTO: Orkla

Paljude inimeste lapsepõlvemälestustesse kuulub legendaarne Kosmose tuub, mida valmistati Põltsamaal ajavahemikus 1964-1990 ja mille kohta on tänini liikvel erinevaid legende – et Kosmose tuubid käisid nõukogude kosmonautidega kosmoses, et tegu oli magusa marmelaadiga ning et tuubide tootmine oli salastatud.

Tegelikult ei jõudnud Kosmos kunagi kosmosesse, magusast maiusest oli hapu tuubitoode väga kaugel ning Kosmose tuube müüdi igas Eestimaa toidupoes ehk mingist salastatusest ei olnud juttugi.

Sotsiaalkindlustusamet maksis 5. oktoobril taas ligi 89 900 inimesele kokku üle 10,3 miljoni euro üksi elava pensionäri toetust, mis maksti välja koos pensioniga. Amet on seda toetust maksnud neli viimast aastat.

Kas teadsite, et kui võtaksime kilekoti ja tõstaksime sinna sisse kõik inimese sooles elavad mikroobid, kaaluks see kott ligi kaks kilogrammi?

Kes kotis täpselt on, saaks ilma sisse vaatamata ennustada vaid ühe kolmandiku osas, sest ülejäänud kaks kolmandikku kooslusest on igal inimesel omamoodi.

Pelargooni kutsutakse vahel vanaemade taimeks. Ka suurte kogemustega maastikuarhitekt Kati Niibo. tunnistab, et pelargoonid seostuvad temalgi vanaemaga, kes neist lugu pidas.

Kui teisi pelargoonide perekonna liikmeid on lihtne üle talve pidada, siis inglise pelargooniga on teisiti. „Ma isegi ei üritaks seda,” sõnas ta Inglise pelargooni tutvustavas artiklis.

Loodus on Inga Lungele väga südamelähedane. Just sinna läheb ta siis, kui tunneb, et on vaja end välja lülitada ja täis laadida. FOTO: Margus Ansu

Ajakirja 60+ lugejatele läksid sel aastal väga korda meie elulusti nime kandva sarja lood. Näitleja ja muusik Inga Lunge kõneles selle sarja loos, et igas hetkes tuleb täielikult kohal olla. Tal ei ole kunagi kiire, isegi kui tegelikult on sada asja teha. Ikka leiab ta aega selleks, et tütrega viiulit mängida, kontserti või audioraamatut kuulata, aga mis kõige olulisem – magada. Selline muutus sai tema elus võimalikuks tänu oskusele õigel hetkel läbipõlemine ära tunda ja sellele kiiresti piir panna.

Tartu Ülikooli meditsiinilise biokeemia professor ja meditsiinidoktor Mihkel Zilmer jagas märtsikuus nippi, kuidas oma tervist turgutada, kui tunnete, et hakkate haigeks jääma. Zilmer töötas selle kompleksi välja 20 aastat tagasi ja teda ning tema tuttavaid on see palju aidanud.

Metsa minnes võtab Ülle Lichtfeldt alati ühes oma peagi 13aastaseks saava hundikoera Stella. FOTO: Ain Liiva