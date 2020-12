Aastalõpul paneme särama jõulupuu ja süütame rõõmu hinges

Viljandi

Viljandi Veevärgi juhataja Toomas Porro initsiatiivil püstitati uhke kuusepuud meenutav skulptuur 2019. aastal Köstri ristmikule. See on näide, kuidas kasutada ära vanad 40 aastat linna teeninud tänavavalgustid, kuhu leedlambid paigaldati. DAG Reklaami abil seati utiliseeritud valgustitest 77 kõige kaunimat vana tänavalampi kaheksa meetri kõrguseks kuusepuuks.

Võru

Varnja küla Sibulateel

Kaluriküla sai idee Rakvere omanäolisest jõulupuudest, et rõhuda taaskasutatavatele materjalidele ja sel moel vanade kalurite vara säilitada. Jõulupuu ümber pandi kalamõrd mõrramärgistuspommide ja varem Varnja külas Mesi Tare juures Sibulatee üritustel kasutusel olnud kalakujuliste vineerist viitadega.

Prangli

Tallinna külje all asuva Eesti kõige põhjapoolsema aastaringse asustusega saare jõulupuu on mänd. Legendi järgi olnud Prangli mereröövlite saar ja röövlid elanud paksus kuusemetsas. Et nendest lahti saada, põletatud mets maha. Selle asemele kasvanud männimets. Nii kaunistatakse jõuludeks mänd või männioks.