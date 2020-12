Lihasuitsutajad, rõõmus kõbur ja üksindus

Jüri Kuuskemaa sõnul tähistab sõna „meelelahutus” sageli üsna ajuvabasid nähtusi. Tema eelistab sellist meelelahutust, mis tõuseb tasemele „meelelohutus” ja „meeleülendus”.

Ta ise eriti lohutamist ei vaja. Ta ei tea, mis on igavus. Tema ihu ega hing ei valuta. Tegevust ja tunnustust on. Endale enamat tahta ei oskagi. Küll aga soovib ta seda, et Eesti elu edeneks. Tuntud kunstiajaloolane aastanumbrite vahetumist ei karda. Ent hiljuti sai ta siiski hoiatuse. „Et hakkan vist tõesti antikvaarsesse ikka jõudma ehk liiga vanaks saama. Meie maja alumise korteri kaunitar Susanna, nelja-aastane kuldblond lokipea, tuli mind õue mängima kutsuma. Aga tema sõbranna vaatas mind ja kostis – liiga vana, ei sobi!” toob ta ajakirja 60+ detsembrinumbris humoorika näite.

Liha on inimesed alati söönud, kuid selle töötlemine, säilitamine ja toiduks valmistamine on ajas tublisti muutunud. Headele maitseomadustele lisaks on liha olnud väärtuslik kehakinnitus ka energiarohkuse tõttu, mida see isegi väikestes koguses manustatuna inimorganismile annab. Ütleb ju vanasõnagi, et liha teeb tugevaks. Rikkama rahva meelistoite ja vaesema pere pidupäevaroogasid on ikka lihast valmistatud. Korralikud vorstimeistrid ja singisuitsutajad on alati hinnatud olnud. 60+ jõulunumbris jutustab kunstiteadlane Anne Ruussaar meie lihatööstuse loo.

Ajakirja 60+ detsembrinumbris uurime, kas kodu on võimalik tolmust puhtaks saada ka siis, kui tolmuimejat pole. Uurime, milline võiks olla soodne ja efektiivne võimalus kodu tolmust puhastada. Vastus on üllatav. Häid nippe ja soovitusi annab enne jõulupühi 60+ lugejale OÜ Puhastusekspert juhataja ja koolitaja Helge Alt, kel endal polegi kodus tolmuimejat.

Aastalõpul paneme särama jõulupuu ja süütame rõõmu hinges. Fantaasial ei ole piire. Jõulupuud teevad selle veel lennukamaks. Oleme võlutud nende erilisest särast kodukandis, pealinnas ja mujal maailmas. Millised on Eesti erilised jõulukuused, mis ka mujal maailmas huvi tekitanud ja millised kõige uhkemad jõulupuud mujal maailmas, saab lugeda värskest 60+ detsembrinumbrist.

Jõulude ajal kangastub Austraalias elava 92aastase Maimu Fiechteri silme ette noorusaegne karge lumine mets. Siis on tema hinges suur koduigatsus. Sel ajal tuleb kivipõrandalt ja külma jäätist süües leevendust otsida.

Maimu Fiechter toob Austraaliaski jõuluajal tuppa ehtsa kuusepuu, millele sätib külge ehtsad küünlad. „Tavaliselt on nii palav, et küünlad lähevad kuusel hästi kõveraks,” tunnistab tarmukas vanadaam detsembrikuu ajakirjas 60+. Lisaks põnevale elukäigule räägib ta ka sellest, kuidas elavad Austraalia pensionärid praegu ja miks kõik pensionärid ei saagi riigilt vanadustasu.