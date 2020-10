Sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses käivitus abivahendite e-teenus

Sotsiaalkindlustusameti teenuste osakonna äriteenuste nõuniku Triin Teresa Veensalu sõnul on viimase aasta jooksul koos Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) ja arenduspartneriga Iglu OÜ pingutanud ühtse meeskonnana, et teha algus abivahendite e-teenuse arendamise teekonnal ning tuua õige pea inimesteni tänasest palju mugavam ja lihtsam teenus.

TEHIKu sotsiaalkaitsetalituse juhi Tuuli Pentjärve sõnul on arenduse eesmärk muuta abivahendite soetamine inimeste jaoks kiiremaks ja lihtsamaks. „Näiteks kui seni pidi paberkandjal abivahendikaarti mitu päeva ootama, siis e-teenuse täies mahus kasutusele võttes jääb see osa ära – inimene võib minna otse apteeki või mõne teise teenuseosutaja juurde ja endale vajalikud abivahendid soetada,“ selgitas Pentjärv ning lisas, et ühtlasi muutub kogu protsess ka selgemaks ja läbipaistvamaks, sest inimesel on võimalik iseteeninduskeskkonnast näha, milliseid tehinguid juba tehtud on ja millised on veel võimalikud.