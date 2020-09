Arvustus ⟩ Elu nagu seiklusfilmis

Aga eks noorpõlves kuulusid ka poks, peotants ja veetlevad tüdrukud asja juurde. Omaette väärtus on “vabatahtlike” asumisaastate kirjeldused, kus autori töine hasart, Karjala võrratu loodus, niruvõitu elu-olu ja nõukogude tobedused põimuvad kontrastseks palmikuks.

Raamatus kirjeldatud autori elukäik, sündmused ja loodus(kaitse)alane tegevus on otseselt seotud kogu muu ühiskondliku eluga, mis oli ju ka pidevas muutumises, ja seepärast on kahju, et nendes ladusamaks orienteerumiseks ja hõlpsamaks lugemiseks on aastaarve üsna napilt. Üks kuupäev vajaks ka väljaselgitamist.

Autor väidab, et 1966. aasta sügisel toimunud ning (vähemalt Tartus) palju laineid löönud ja võimudele tõsist peavalu valmistanud piimastreigi toimumise ajaks lepiti kokku esimene pühapäev pärast oktoobripühi ehk 7. novembrit (lk. 98), aga juba mõni lehekülg edasi (lk. 103) saame teada, et alates 6. novembrist hakkas autor vanglakaristust kandma ega saanud pikalt ja detailselt kirjeldatud streigis mitte kuidagi osaleda. See streik toimus täiesti legaalsete vahenditega, mis tegi võimatuks osavõtjate karistamise, ja sellise fenomenina vääriks mõne lähiminevikku uuriva ajaloolase tähelepanu, et täpsustada selle toimumise aeg ja muud üksikasjad, see sündmus mõtestada ja Eesti ajaraamatus fikseerida.

See raamat on väga ausalt, tükati isegi valusausalt kirjutatud. Autor märgib sissejuhatuses, et raamatu sünni üks motiive oli mälestuste kirjapaneku läbi vabaneda hinge vaevavast süütundest oma vanemate ja teiste temast hoolinute ees.

Ja ühe väikese eksituse tahaks veel ära õiendada. Autor märgib, et tema kunagises algkoolis Puiestee tänaval paikneb praegu Tallinna ülikooli Tartu osakond (lk. 32), aga niisugust asja pole üldse olemaski. 2007. aasta sügisest alates asub seal Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž. Aga ega need raamatu sisu seisukohalt vähetähtsad ja veel muud võimalikud pisipuudused vähenda raamatu veenvust ja olulisust.

See raamat on väga ausalt, tükati isegi valusausalt kirjutatud. Autor märgib sissejuhatuses, et raamatu sünni üks motiive oli mälestuste kirjapaneku läbi vabaneda hinge vaevavast süütundest oma vanemate ja teiste temast hoolinute ees, kellele ta oma väärtegudega palju tuska oli põhjustanud, ning tänada teda kriitilistel eluperioodidel uskunud ja toetanud inimesi. Dixi et animam levavi, teati juba antiikajal, loodetavasti on ka meie autori hing nüüd kergem. Ja lugejal ees selge päriseluline näide, et ükskõik kui lootusetult kõrini mustas mudas võib elu mõnel hetkel olla, kui on piisavalt selged eesmärgid, raudne tahe ja toetavad inimesed, on helge lendutõus alati võimalik.