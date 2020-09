Dementsusega inimeste suitsiidimõtted vajavad suuremat tähelepanu

Enam kui 1200 uuritavat

Suitsiidimõtete sagedus

Suitsiidimõtete esinemise sagedus oli riigiti väga erinev, 6–24%. "See võib sõltuda kultuurilisest taustast ja sellest, kuidas eri riikides suitsiidi suhtutakse,“ ütles uuringu korraldaja Eestis, Tartu Ülikooli emeriitdotsent geriaater Kai Saks. "Mõju võib avaldada ka sotsiaalteenuste kättesaadavus ja omastehooldajate toetamine, mis on riigiti samuti väga erinevad,“ lisas ta.

Riikidevahelised erinevused

Eestis oli suitsiidimõtete esinemissagedus riikide keskmise lähedal. "Arvestades, et Eestis oli uuritavate hulgas teistest riikidest rohkem inimesi, kellel oli dementsus arenenud juba raske staadiumini, ei saa seda tulemust siiski heaks pidada,“ leidis Saks. „Nii selles kui ka varasemates uuringutes on leitud, et suitsidaalsete mõtete esinemissagedus on suurim dementsuse keskmises staadiumis ning seejärel väheneb.“