Arvamus ⟩ Elamine Teenusmajas peletab üksildust

Meid, eakaid, on iga aastaga rohkem, varsti on eakaid juba 25% ühiskonnast. Tänu paremale toitumisele ja liikuvale eluviisile on paljud meist nii füüsiliselt kui vaimselt terved ega vaja igapäevast abi. Kui aga elukaaslane kaob kõrvalt ja lapsed elavad kaugel siis hakkab vaevama üksildus. Pole enam kellegagi rääkida, üksi jalutada on igav, korter /maja tundub tühi ja vahel ka liiga suur. Seda oli eriti tunda nüüd koroona-ajastul, kus eakaid sunniti eneseisolatsiooni sest me olevat “riskigrupp”.

Ka hakkavad mõned olmemured justkui üle jõu käima. Elamine viiendal korrusel ilma liftita või ahjuküttega majas pole enam jõukohane. Tänapäevane info-tehnika tekitab probleeme ja pole kelleltki küsida jne.

Lahendus kõigile nendele väikestele muredele oleks omaette väike korter Teenusmajas. Seal oleks turvaline, sest seal on 24/7 valve, seal elavad tegused eakad, kelledega koos aega viita on lõbus ja kui parajasti on soov üksi olla, siis oma väikeses korteris on mugav ja praktiline. Majas oleks ka arvutiruum ja väike raamatukogu, valveõde ja arsti vastuvõtt kord nädalas ja muidugi söökla, juuksur jne. Lisateenused loomulikult maksavad midagi, kuid iga mugavus maksab ja on valiku võimalus.

Teenusmaja peaks asuma kohas kus on hea ühistranspordi ühendus, toidupood jalutuskäigu kaugusel ning jalutamisvõimalused ligidal.

Korterid võivad olla pindalalt väikesed, kuid korteril peab olema rõdu ja ka eraldatav magamisalkoov. Majas peab loomulikult olema lift ja ka auto parkimisvõimalus ning ümbritsev aed.

Olen juba varsti kolm aastat rääkinud Teenusmajast ja linnavalitsus rääkis isegi krundist (Nafta 1a) kuid hiljem see lubadus tühistati. Teenusmaja tuli esimest korda jutuks SA Eesti Koostöö kogu “uue eakuse rahvakogu” koosolekul 17. mail 2017!

Teenusmaja, tegusatele eakatele, oleks tarvis igas linnas ning Tallinna linnaosas. Majas peaks olema võimalus osta lisateenuseid, seal toimuksid loengud ja väljasõidud neile kes seda soovivad ja seal ei tunne keegi üksildust.

Siiani on Tallinn ja ka teised linnad ehitanud seeniorite maju, mis on väga kiiduväärt tegu, siiski pole need majad veel need ilusad, mugavad ja turvalised kodud, kuhu tegusad eakad hea meelega koliks oma mööbliga ja kus oleks võimalus väärikalt vananeda.

Ehitamiseks oleks vaja linna või riigi poolt tasuta krunti ja leida sobiv investor kes on nõus pika ajalise laenu tagastamisega.

Oleme täna paar sammu lähemal esimese Teenusmaja teoks saamiseks. Tallinna linna eelarvestrateegias on Teenusmaja eraldi reana sees.