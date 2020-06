Südamearst: võluvitsa ega imerohtu südame tugevdamiseks pole

Confido südamearst dr Sirje Masiku sõnul on aastatega eestlaste haigestumine südame-veresoonkonnahaigustesse küll vähenenud ning seejuures on tähtsal kohal riiklikud südamehaiguste ennetamise programmid, kus perearstid jälgivad regulaarselt kõrge kardiovaskulaarse riskiga patsiente, kuid sellegipoolest jääme suremuse näitajate poolest Euroopa keskmisele alla ega küündi kaugeltki Põhjamaade tasemeni.

Südamehaiguste risk suureneb aastatega. Kui nooremas eas on meestel risk haigestuda suurem, siis menopausi järel naiste ja meeste riskid võrdsustuvad.

"Põhjalikumalt peaksid oma südant kontrollima mehed alates 40. ja naised 50. eluaastast," soovitab Masik. Ta lisab, et oma südame eest peaksid eriti hoolitsema ja regulaarselt kontrollis käima need, kellel on ohjamata vererõhk, kõrgenenud kolesterooli- ja veresuhkru väärtused või suguvõsas enne 65. eluaastat esinevaid südamehaiguseid.

Sageli kuuleb siin ja seal, et südameprobleemide kätte on sattunud mõni mees, kes on kukkunud keskeas sportimisel oma võimeid ja tervist üle hindama. Kuigi see on Masiku sõnul individuaalne, on ka tema seda täheldanud. Keskeas hakkavad mehed järsku väga suurte koormustega treenima, olles eelnevalt aastaid spordist eemal. Pigem põhjustab see halba kui head.

"Tippsport on südamele koormav ja nõuab väga teadlikku treenimist. Kindlasti ei tohi treeningutel üle pingutada ja jälgida tuleb pulsisagedust ja enesetunnet. Südamearstina on mu soovitus jääda keskeas harrastusspordi tasemele ja jätta sportlikud saavutused ikkagi noorematele või neile, kes on spordiga regulaarselt tegelenud," räägib Masik. Ta rõhutab, et treeningkoormuse suurendamisel tuleb teha eelnevalt südame koormustest ning jälgida tulemustest lähtuvalt oma keskmist treeninguaegset pulssi.

Mida ise oma südame heaks teha?

Mingit võluvitsa ega imerohtu südame tugevdamiseks siin arsti sõnul pole. Kõige tähtsam on hoida oma kaal normis, teada vererõhu, kolesterooli- ja veresuhkru väärtusi, niisamuti loobuda suitsetamisest.

Südameveresoonkonna tugevdamiseks on vaja teha aeroobset trenni, mille jooksul saavad lihased energiat lihasrakkudes rasvade ja süsivesikute "põletamiseks".

Aeroobseks treeninguks sobivad mõõduka internsiivsusega ujumine, rulluisutamine, rattasõit, vesivõimlemine, kepikõnd, uisutamine ja näiteks jooksmine. "Aeroobne treening on tervise tugevdamiseks ja hoidmiseks parim moodus ja seda tuleks teha vähemalt viiel päeval nädalas korraga vähemalt pool tundi."

Masikule on jäänud patsientidega vesteldes silma, et paljud 30-40 aastased teevad regulaarselt sporti. Vähene füüsiline aktiivsus tõuseb esile just vanemas vanusegrupis.

Toitumisel soovitab tohter südamehaigetel vähendada soolatarbimist ning vältida kolesterooli väärtuseid tõstvaid loomseid- ja transrasvu. Häid nõuandeid tervislikuks toitumiseks leiab Tervise Arengu Instituudi lehelt www.toitumine.ee.

Kuidas oma südame- ja veresoonkonna tervist kontrollida?

Konkreetseid soovitusi ise aru saamaks, kui südamega on midagi korrast ära, on arstil raske anda.

"Tuleb jälgida enesetunnet, kui tekivad valud vasakul rindkeres või kui langeb koormustaluvus ning just koormusel esineb õhupuudust ja südame rütmihäreid, tuleb perearsti poole pöörduda, kes teeb kardiogrammi ehk EKG ja mõõdab patsiendi vererõhku.