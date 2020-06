Kopsuvähidiagnoosiga patsiente kutsutakse osalema uue ravikombinatsiooni teadusuuringus

Uuringu korraldaja, Tartu Ülikooli onkoloogia dotsendi ja Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia kliiniku vanemarst-õppejõu Jana Jaali sõnul on pikka aega valitsenud arusaam, et viimase ehk IV staadiumi kopsuvähist ei ole võimalik tervistuda.

Viimased aastad on aga näidanud, et kolmandik kopsuvähi haigetest, kellel on haiguse diagnoosimisel kolm kuni viis kaugsiiret ehk metastaasi ning kes lisaks süsteemsele ravile on saanud lokaalset kiiritusravi, on elus ka viis aastat hiljem ja kauemgi veel.

Tavapraktikas kasutatakse IV staadiumi kaugsiiretega mitteväikerakulise kopsuvähi korral ainult süsteemseid ravimeid. SynAct Lungi uuringus lisatakse aga süsteemsele ravile lokaalne kiiritusravi.

„Kiiritusraviga saavad ravitud kõik kasvaja kolded – nii kopsus olev algkolle kui ka erinevates elundites paiknevad kuni viis metastaasi. Peale lokaalse kiiritusravi kasutame uuringus süsteemravina immuunravi, mis on viimastel aastatel kopsuvähi puhul näidanud suurt kasvajavastast tõhusust,“ kirjeldas Jaal.

Praeguseks on kogutud arvestataval hulgal tõenduspõhist infot, mille kohaselt on ioniseerival kiirgusel oma osa süsteemse vähivastase immuunsuse tekkes. „On tõendatud, et kiiritusravi on lisaks lokaalsele ravitoimele võimeline stimuleerima ka kasvajavastast immuunsust ja seetõttu võimendama omakorda immuunravi tõhusust. Kiiritusravi tekitab kasvaja mikrokeskkonnas muutused, mis muudab kasvajarakud immunogeensemaks, tõhustades veelgi kasvajavastast immuunaktivatsiooni,“ rääkis Jaal.

Kiiritusravi immuunaktiveerivat toimet kirjeldatakse eelkõige nn täppiskiiritusravi korral, mis on kasutusele tulnud tänu kiiritusravimasinate ja tarkvaralahenduste pidevale arengule. Selle ravimeetodi puhul kasutatakse väga suuri ühekordseid kiiritusravi doose ning raviseansse tehakse vaid kolmel kuni viiel korral. Ka kõrvaltoimeid on vähe, sest kiiritatav piirkond on täpse lokaliseerimise tõttu ülimalt väike (nt metastaas ja lisaks 4–5 mm).

Jaali sõnul on täppiskiiritusravi olnud maailmas pisut kauem kasutusel kui Eestis. Eestis tehti esimene metastaasi täppiskiiritusravi Tartu Ülikooli Kliinikumi radio- ja onkoteraapia osakonnas aastal 2017. „Immuunravi on onkoloogias olnud kasutusel vaid mõni aasta. Kahte ravimeetodit kokku pannes võib öelda, et tegemist on uudse ravikombinatsiooniga nii Eestis kui ka mujal,“ tõdes Jaal.