B12-vitamiini puudus võib viia vaimsete probleemideni

B12 imendub vaid seotud kujul. Seega peab vitamiin B12 seonduma sisemise faktoriga, mis on valguline aine ja mida toodetakse maos. Seotud kujul B12 imendub valdavalt peensoole lõpposas. Tavaline toit sisaldab 5–7 µg kobalamiini päevas, mis katab päevase vajaduse. B12-vitamiini varud organismis on 2000–5000 µg, millest kuni pool on ladestunud maksa. Seetõttu võivad B12-vitamiini puuduse tunnused tervel inimesel ilmneda alles 5–6 aasta pärast. Näiteks mao limaskesta atroofia korral kulub defitsiidi tekkimiseks 2–4 aastat. Eakate inimeste B12 on sageli vähene ennekõike vitamiini vaegimendumise tõttu.