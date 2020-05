Mis on elu mõte?

Lapsele on elu mingis mõttes igavene. See näitab lapse piiratud arusaama maailmast.

Täiskasvanule seevastu on elu üks ebaselge kestvusega pragmaatiline päevade jada. Väiksemale osale täiskasvanutest on siiski jäänud lapselik arusaam elu ja surma illusioonidest. See väljendub ka igapäevaelus.

Üks aktiivne meesterahvas jutustas: „Ma pean end kokku võtma ja palju vähem kõiksugu ahvatlustele järele andma, siis elan kauem. Pean olema aus ja kohusetundlik, siis elan kauem.” See ongi tüüpiline mantra, mis reaalses elus ei ole otsese põhjus-tagajärjena seotud.

Siiski jäi õhku küsimus: mida me oma elust üldse mõtleme? Kas pähe tulevad mõtted rahustavad, toovad elurõõmu või teevad rahutuks, panevad muretsema, muudavad meeleolu kurvaks, võtavad elutahte?

Surma peetakse siiski oluliseks etapiks elu ja elu valu mõtestamisel.

Kord sattusin kokku tundmatu vestluskaaslasega. Kuuldes, et tegelen inimestele haiget tegevate mõtetega, rääkis ta lühidalt oma loo ning küsis nõu. Esimese hooga ei osanudki ma midagi asjalikku öelda.

Ta rääkis, et vahel on ta rahutu, sest ei tea, mida tulevik toob. „Vahel mõtlen, et ükskord elu lõpeb, ja kujutad ette, jätkub ka ilma minuta! Miski selles hirmutab, siis läheb see tunne mööda, sest igapäevased elumured tuleb ka ära lahendada.”

Nii kurtis oma muret tugev, kuid juba aastates mees. Ta jätkas: „Sellistel segastel hetkedel vaatan oma elule tagasi: mis sai elu jooksul tehtud ja mida võiksin veel teha, et rahus minna. Midagi erilist aga pähe ei tule. Just igapäevased argiasjad on nagu hingepalsam, nende abil elan edasi. Kui kaugele taha ja ette tohib üleüldse vaadata, et iseendaga rahus elada?”

Mis võiks olla õige vastus, ma tol hetkel kohe öelda ei teadnudki. Igaüks teab ju ise, kui kaugele ta vaatab, mida seal näha tahab, mida mitte. Ütlesingi, et enne kui elu mõtestama hakkad, ette- ja tahapoole vaatad, võiksid kõigepealt iseendaga ära leppida.

Kindlasti mõtleme vahel selle üle, miks on elu meile vaid teatud ajaks antud. Kui kõik on saavutatud ja oleks aeg nautima hakata, selgub ühtäkki, et aega on millegipärast jäänud palju vähem, kui vaja oleks.

Üks inimene on tänulik, et sai elu näol unikaalse kingituse. Teine kurdab, et sündis valel ajal vales kohas. Kolmas leiab, et kui juba elada, oleks võinud elus olla senisest midagi enamat. Neljas uurib, kuidas elada jäänud ajast rohkem välja pigistada. Mõni mõtleb sellele väga harva või ei vaeva sellise tühisusega oma pead üldse.

Elust on palju kirjutatud, sellest filme ja laule loodud, aga lõppkokkuvõttes on iga inimene elu- ja surmamõtetega üksi. See ongi suur saladus ja paradoks – hoolimata suurest võimest kuhjade viisi elutarkust koguda oleme olukorras, kus peame elu põhiolemuse kohta ise ja üksi õiged vastused leidma.

Pärast elu tuleb surm

Elule mõeldes ei pääse me mööda surmast, elust lahkumise faktist. Sugugi kõik ei ole taoliseks dialoogiks iseendaga ja teistega valmis.

Kogume elu jooksul palju infot surma kohta. Tunnistame lähedaste või sõprade lahkumist, oleme kuulnud vanemat generatsiooni sel teemal rääkivat. Surmast on loodud filme ja kirjutatud raamatuid. Meil peaks ju mingi ettekujutus olema, kuidas inimene sünnib, elab ja siitilmast lahkub ja mil moel on ta oma elu mõtestanud.

Elu mõtte osas valitseb unikaalne arusaam. Igal inimesel on vastus küsimusele, mis on elu mõte, erinev ja üsna kirju, vahest ka poolik – kellele möödapääsmatu fakt, kellele looduse tsükkel, kus vahetub vaid väsinud kest, mitte aga hing.

Miks ma olen just siin ja milline on minu elutee? Surmaga käib paratamatult kaasas elatud elule tähenduse andmine. On suur vahe selles, mis mõjutab kogu mõtteahelat – kas sündimine on vaid bioloogiline fakt või on elu antud mingi kindla sihina ja mitte niisama?

Kas ma sain oma eluga hakkama?