Martin Algus: Kui millegi peale järsku naerma puhken, siis tunnen endas ema ära

Mis on teile vanemate öeldust meelde jäänud?

Mu ema, kes on juba viis aastat surnud, oli väljapoole, hästi elurõõmus ja särav inimene. Tema tunnetus oli selline, et alati saab heaga ja alati tuleb anda. Isa on elus ja terve, teeb kõvasti trenni ja tööd. Tema on rohkem sissepoole. Tema on mulle vist eelkõige õpetanud, kuidas töösse suhtuda, et julge pealehakkamise kõrval tuleks ka mingi süsteem luua.

Ma ei kanna pidevalt nende ütlemisi kaasas, aga minus elavad tahes-tahtmata vanemate meeleolud ja impulsid. Vahel vaatan oma õde ja tunnen temas ema ära. Ja kui õde vaatab mind, siis ta ilmselt näeb vahel minus isa. Mingi motoorika või viis, kuidas midagi öeldakse, on paratamatult sarnane. Armas on näha, kuidas me elamegi oma lähedaste sees edasi.

Olen loomult laisk nagu enamik inimesi, aga mingisugune uudishimu siiski kaalub selle lõpuks üles ja kangutab maast lahti.

Mis teile elus nalja teeb ja naerma ajab?

Mulle meeldivad absurdsed juhtumid. Ega me ju ei tea, mis see elu üldse on, mis see maailm on ja kes me ise oleme. Me ei tea, kust see kõik tulnud on ja kuhu see lõpuks jõuab. Seda naljakam tundub, kui keegi justkui teab kõike. Ja kui ta satub tänu sellele täbarasse olukorda, siis ajab muigama: säh sulle, võtsid ennast liiga tõsiselt...

Kõige üle ei saa ju kah kogu aeg naerda, aga kui me teise äärmusse langeme, oleme järeleandmatult nukrameelsed ja tõsised, siis olemegi ühel hetkel mingid agressiivsed fundamentalistid või puritaanid. Siis järsku teame, mis on lõpuni hea ja mis halb, ja järgmisena hakkame kõike ära keelama.

Milline koht teie elus on anekdootidel?

Oi, oli aeg, kui anekdoote tuli robinal ja see oli lausa oluline osa kultuurist. Nüüd olen tänulik, kui keegi mõne uue ja ka naljaka anekdoodi räägib, see maastik on kuidagi ahtramaks jäänud.

Vene ajal naerdi absurdsust, mis meid ümbritses. Praegune aeg on sama absurdne, aga anekdoodid on asendunud kirumisega. Kirumine on palju vähenõudlikum žanr. Anekdoot on oma väljapeetuses nõudlik miniatuur, mis nõuab teatud oskusi ja tervameelsust. Kiruda on lihtne, pole vaja mitte mingit puänti välja mõelda, võib lihtsalt kõik kuradile saata. Samas on näha, et keerulisematel aegadel tuleb ka huumor omamoodi vastasjõuna jälle tagasi.

Kui väljas on madal ja maadligi ilm ning midagi teha ei taha, siis kuidas teie end käima tõmbate? Mis teile eluvaimu sisse toob?