Perekondi kutsutakse hooldusplatvormile tagasisidet andma

“Koostöö era- ja avaliku sektori vahel on hoolekandesektoris oluline ning meil on hea meel, et CareMate aitab seda silda ehitada kohta, kus kõiki inimeste vajadusi riik või kohalike omavalitsus ei pruugi ise suuta ära katta. Inimestel on igapäevaselt tarvis erinevaid paindlikke lahendusi ning seepärast peame oluliseks taolisi projekte toetada, et võimaluste valik kasvaks ja isikuhooldusteenused muutuksid kättesaadavamaks,” põhjendas Sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse, miks ministeerium ettevõtmisele õla alla on pannud.