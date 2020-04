Uuring: eesnäärmepõletikuga meestel on sageli ebatervislik elustiil

Eesnäärmepõletik on kompleksne kliiniline seisund, mis võib mõjutada mehi igal eluetapil ja on alla 50-aastastel meestel sagedasim uroloogiline diagnoos. Haiguse kliiniline pilt on mitmekesine, hõlmates nii ilma nähtavate sümptomiteta põletikku kui ka tugevate väikevaagnavalude ja urineerimisvaevustega kulgevaid vorme.

Teadusartikkel „Dramatically deteriorated quality of life in men with prostatitis‐like symptoms“ ilmus ajakirjas Andrology. Artikli autorid on Reet Mändar, Paul Korrovits, Kaja Rahu, Mati Rahu, Eva-Liisa Sibul, Aare Mehik ja Margus Punab.