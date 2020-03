Suppe igast ilmakaarest

Leiame uusi lemmiksuppe maailmas reisides ja püüame neid siis koduses köögis järele teha. Sellega on aga nii, et küll õige retsepti järgi valmistades ja samu toiduaineid kasutades ei saavuta me kaugeltki seda maitseelamust, mida kohapeal kogesime. Usun, et paljud on sama kogenud. Mõnikord juhtub jälle nii, et kodus nii igavana tunduv taimne köögiviljasupp on näiteks Indoneesias süües hoopis põnevam ja täiesti omal kohal. Siis hakkad seda suppi justkui uue pilguga nägema.