vana foto ⟩ Tervistav rada Haabersti piiril – peegel meie harjumustest ja suhtumisest

Mitu aastat olen pildistanud populaarset Haabersti piirile jäävat kergliiklusteed. Euroraha toel endisele raudteetammile rajatud keskkonnasäästlik kergliiklustee annab lisaks Õismäe südames olevale tiigile asumile oma näo. Välise ringi moodustavast teest kujunes linnaosade eraldusjoon. See on Haaberstile piir Põhja-Tallinna, Kristiine, Mustamäe ja Nõmmega. Lisaks veel põnev teelõik Järveotsa ja Astangu asumi vahel.

Piirdusin vaid teelt pildistamisega ja kõrvale ei astunud, kuigi ahvatlusi oli korduvalt. Mulle on saanud sellest omamoodi harrastus ja sisukas päevatäide. Hindan võimalust saada eemale korrusmajadest ja nautida looduse võlusid. Astudes omaette sel rajal, seostuvad mälestused ja hetkeseis. Rõõmustan, kui olen päevaga jälle 10 000 sammu täis saanud ning kogunud huvitavaid kaadreid ja elamusi.

Iga jalutuskäik on omamoodi loterii – kunagi ei tea täpselt, mis mind ees ootab ja kas olen õigel ajal õiges kohas. Seda suurem on rõõm, kui õnnestub midagi erilist tabada. Nii lihtne see ongi, tasuta sisukalt ja tervislikult aega veeta.