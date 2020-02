Mustamäe üksi elavad eakad saavad kingitused

6.-16. jaanuarini said Mustamäe üksi elavad vanaduspensionärid avaldada soovi esmatarbevahendite ja toiduainete abipaki saamiseks. Linnaosa valitsusse laekus selle aja jooksul 1503 avaldust. Kõik 1503 pakki on komplekteeritud ning alates esmaspäevast toimetatakse need soovi avaldanuile koju kätte.

„Tervitan kõiki Eesti Vabariigi peatselt saabuva 102. sünnipäeva puhul,“ rääkis Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. „Ja mul on hea meel, et leidsime võimaluse teha meie üksi elavatele vanaduspensionäridele sel puhul väikese kingituse. Loodetavasti pakuvad need praktilised asjad pisut rõõmu ja veidike leevendust, majapidamises kuluvad need marjaks ära."

"Me teeme Mustamäe linnaosa valitsuses iga päev tööd selle nimel, et elu linnaosas edeneks, et inimestel oleks siin parem elada ja kus vähegi võimalik, saaksime aidata inimestel eluraskust natuke kergemaks muuta. On oluline olla oma inimestele abiks ja toeks iga päev, mitte ainult pidupäevade puhul. Märkamist ja hoolimist vajame ju ka argipäevadega toime tulemiseks – ja argipäevi on elus paratamatult rohkem," ütles Laats.