Tudengid plaanivad eakani tuua kukkumisandurid ja meeleolunupud

„Ühest küljest peame väga oluliseks, et lisaks eluea pikenemisele kasvaks ka tervena elatud aastate hulk. Teisest küljest peaks meil olema eesmärk hoida lähedaste hoolduskoormust võimalikult väiksena, milleks on mõistagi vajalik eakate iseseisvus ja aktiivsus. Eakate käekäiku uurides selgus, et nende soov on elada võimalikult kaua oma kodus, ilma et lähedased peaksid nende pärast üleliia muretsema,“ kirjeldasid meeskonna liikmed.