Noortel on infarktijärgsed kahjustused sageli rängemad kui eakatel

Dr Jürgenson selgitas Regionaalhaigla Tervisepooltunni podcastis , et noorte täiskasvanute rakud on harjunud saama korralikult hapnikku ja isheemia tekkides kahjustub noorte südamelihas kiiremini ning suurema tõenäosusega tekivad pöördumatud muutused.

“Vanemaealistel, kellel on haigus kulgenud aeglaselt, on pidevalt taustaks vähene isheemia. Neil tekivad uued kollateraalid ehk väikesed veresoonekesed, mis varustavad keha umbunud põhiveresoonte asemel. Seetõttu taluvad nad paremini hapnikuvaegust ja infarktijärgsed muutused ei pruugi olla nii suured ja ulatuslikud,” selgitas ta.

Pärast infarkti on inimene suhteliselt jõuetu. Südamelihas on läbi elanud suure šoki ning meil on vaja saada ta seisundisse, kus ta tagaks pumbafunktsiooni nii, et keha rakud saavad vajaliku verehulga. !Selleks peab “pump” olema heas toonuses ehk lihas peab olema tugev. See saavutatakse ikka läbi aeroobse treeningu," sõnas ta.