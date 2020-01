7 asja, mida silmas pidada, et e-poodlemine oleks turvaline

Tutvu tarnetingimustega. E-ostlemise üks eelis on see, et tellitud kaup tuuakse kas koju või lähimasse pakiautomaati. Nii kasutavad paljud e-poodlemist just suuremamõõduliste toodete, nagu mööbli või ehitusmaterjalide tellimiseks, et kojuvedu mugavamalt ja soodsamalt korraldada, sest mitmed e-poed pakuvad teatud ostusumma ületamisel tasuta või soodsamat transporti ja üha enam ka tasuta üleriigilist transporti. Nii ongi, et näiteks batuut tuuakse sulle 100 km kaugusele 3-5 tööpäeva jooksul tasuta koju kätte ja pole vaja ise kuskile linna otsima/ostma sõita. Kindlasti tasub enne ostu sooritamist e-poe tarnetingimustega põhjalikult tutvuda, et vältida hilisemaid ebameeldivusi.

Kui võimalik, siis tasub eelistada suuremate ostude puhul ka e-poode, kes kasutavad lunaraha teenust. See tähendab, et maksad kauba eest kullerile või postkontoris, siis kui kaup on kohal. Eestlased armastavad Eesti e-poodidest ostes kasutades selleks pangalinke (80%), mille kaudu saab mugavalt internetipangas tasuda. Kui otsustad osta siiski välismaisest e-poest, siis on hea mõte teha võimalusel konto PayPalis, läbi mille saab ostu eest turvaliselt tasuda - Paypal turvab ja garanteerib, et müüja on usaldusväärne ning vajadusel saad raha tagasi.

Krediitkaardi andmete sisestamisega välismaisesse e-poodi tasub olla ettevaatlik (eriti kui pood tundub kahtlane, kuskil eksootilisel kaugel maal registreeritud, ilma kontaktandmeteta jm), sest võib juhtuda, et sinu krediitkaardi andmed lihtsalt varastatakse ja tehakse sinu nimel oste. Kui avastad sellise juhuse, pöördu kiiresti oma panka ja palu, et su kaart suletakse ning vaidlusta internetipangas sinu teadmata tehtud krediitkaardi tehingud. Reeglina, kui pettus on ilmselge, raha tagastatakse. Eesti e-poodidest ostes sellist probleemi ei ole.

Juhul kui kahtled, küsi abi. Kui oled tegemas e-ostu, kuid sa pole kindel, kuidas kaup koju tuuakse või kas pood on ikka „päris“, küsi abi pereliikmetelt või sõpradelt. Toote või tarnetingimuste kohta saad tavaliselt infot küsida e-poelt endalt, kas läbi tagasisidevormi, e-posti või telefoni teel.

Tagasta sobimatud tooted. Kui tellitud kaup sinuni jõuab, siis kontrolli võimalusel veel kulleri kohalolekul, et tegemist on ikka tellituga. Eestis kehtivat võlaõigusseaduse järgi on ostjal õigus sidevahendi kaudu ehk e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14-päeva jooksul pärast toote sinuni jõudmist ehk tagastada e-poest ostetud tooted, põhjust avaldamata. Muidugi toode peab olema kasutamata ja rikkumata. Juhul, kui oled tellinud toote, mis ei vasta ootustele, on sul õigus see tagastada ning raha tagasi saada 14 päeva jooksul.

Esmakordsel e-poest ostmisel on paljudel kõhklusi, kuid tavaliselt hajuvad need juba pärast esimest paari korda, kui tellitud tooted on lubatud ajal kohale jõudnud. Eesti e-poodidest on kindlasti turvaline osta ja petta saamise pärast ei pea muretsema. Kui kaupleja ei ole sinu jaoks võõras, ja sa sa oled veendunud, et selline müüja eksisteerib siinsamas, ei tohiks mingeid probleeme tekkida.