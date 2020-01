Haigekassa hakkab rahastama õendusteenust hooldekodudes

See annab hooldekodudele võimaluse pakkuda oma elanikele ühtsetel alustel kvaliteetset õendusabi kohapeal.

"Õendusteenus üldhooldekodudes parandab kvaliteetse tervishoiuteenuse kättesaadavust ja aitab tagada, et õe juhtimisel jälgitakse hooldekodu elanike tervist süsteemselt ning leitakse koostöös tervisemurele sobiv lahendus," rääkis haigekassa esmatasandi teenuste ekspert Made Bambus.

Õde tegeleb hooldekodus väikeste või mõõdukate tervisemuredega, mis on vastavuses õe pädevusega. Hooldusteenuse, ravimite ja abivahendite kulud on jätkuvalt inimese enda või tema lähedase kanda.

Eesti Õdede Liidu asepresidendi Gerli Liiveti sõnul on hooldekodu elanikele tervishoiuteenuste osutamisel oluline koostöö.

"Õde koordineerib tervisemure lahendamist koostöös raviarsti, hooldekodu personali, kohaliku omavalitsuse ja hoolealuse lähedastega. Tegemist on esimese, ent olulise sammuga, et parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust hooldekodudes," ütles Liivet.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul toetab üldhooldekodudes pakutav õendusteenus abivajavaid inimesi ja on väga oodatud nii hooldekodude, perearstide, kui ka kiirabi poolt.

"Õendusteenuse lisamine hooldekodudesse on hea näide tervise- ja sotsiaalteenuste integreerimisest ehk terviklikust vaatest," tõdes minister.

„Haigekassa otsus hooldekodudes õendusteenust rahastada on väga tänuväärne. Paljud hooldekodu hoolealused vajavad kindlasti õdede hoolt ja abi. See on hooldekodudele hea võimalus oma elanikele täiendavate teenuste pakkumiseks ja kvaliteedi parendamiseks," sõnas Oras.