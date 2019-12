TOP 25 ⟩ 60+ loetumad lood aastal 2019

Eesti Õigusbüroo jurist Merike Roosileht võtab kokku peamised korteriühistute probleemid ja toob välja olulisima, millega korteriomanikud peaksid kursis olema.

Eiki Nestor. FOTO: Mihkel Maripuu

Sotsiaaldemokraat Eiki Nestor tunnistas pärast valimisi, et on erakonna ja enda valimistulemuses pettunud. Kuigi ta pole veel isiklikus elus plaane teinud, on tõenäoline variant, et ta jääb lihtsalt väljateenitud pensionile.

„Kui patsiendi terviseandmed on mitmes haiglas laiali, siis riiklikus digiloos ei pruugi need kõik olemas olla, sest mõnikord jäävad andmed kesksüsteemi saatmata,” nendib Eesti Patsientide Liidu tegevjuht Kadri Tammepuu.

Võtmed. FOTO: Toomas Huik/Postimees

Eesti Õigusbüroo poole pöördus möödunud aasta septembris inimene, kes maikuus enda kodust tuttavate poolt välja tõsteti. Kuigi korter on tema nimel ning sissetungijatel korteriga mingisugust seost ei ole, ei saanud ka politsei olukorda lahendada. Tänaseks 11 kuud koduta olnud inimest abistab Eesti Õigusbüroo jurist, kes on kohtu kaudu taotlenud korteriomandi väljanõudmist võõrast ebaseaduslikust valdusest.

Pikka aega kestnud ebamäärane kõhuvalu naistel on tõsine põhjus pöörduda arsti poole, et leida oma vaevuste põhjus ja leevendus – tegemist võib olla pahaloomulise kasvajaga.

Andres Dvinjaninov koos koer Välguga oma kodus, Kabeli talus. FOTO: Margus Ansu

Andres Dvinjaninovile pakub rõõmu see, et tal on aega elada. „Mida enam maailmas ringi käia, seda rohkem näeb, kui huvitav on maailm. Aga koduõu on ka huvitav. Eriti kui seal on 13 kana, seitse kassi, koer ja lapsed. Rebased ja isegi karu on meil metsas,” lisab ta.

Paulig kutsus ettevõtteid ja eraisikuid üles mõttemustrit muutma ja kolme kuu jooksul kasutatud kohvipuru kokku koguma, et sellest rohelist energiat toota.

Vitamiinid. FOTO: Shutterstock

Valdav enamik vitamiine, toidulisandeid ja dieete ei aita ennetada südamehaigusi ega vähendada suremust, selgub ligi miljonit inimest haaranud kliiniliste katsete koondanalüüsist.

Maksahaigused võivad olla päritavad, neid põhjustavad viirused ja ebatervislikud harjumused.

Rästikud on juba üleval ning liikvel ning keskmiselt saab rästikult hammustada alla saja inimese aastas, seda ennekõike aprillist septembrini. Mida rästikuhammustuse korral ette võtta?

Juhiluba. Foto on illustreeriv. FOTO: Toomas Huik