Vaimulik: "Kui hooldatavaid on näiteks 10 või 15, siis ei saagi see olla muud kui liinitöö."

Luhametsa sõnul ei annagi olukorda, kus hooldekodud on nagu hooldamiskombinaadid, palju parandada. "Juba ühe inimese hooldamine on raske, aga kui hooldatavaid on näiteks 10 või 15, siis ei saagi see olla muud kui liinitöö," kommenteeris ta Pealinnale.