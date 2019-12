Depressiivsete riskirühma kuulub üha enam eakaid

Tartu Ülikoolis tehtud analüüs näitas, et vanus 80+, naissugu, läbipõetud depressiivsus ja vähene füüsiline aktiivsus on Eesti kesk- ja vanemaealiste depressiivsuse tekkes olulised tegurid. Ühe soovitusena tulevikus toob autor välja ettepaneku, et perearstid peaks depressiivsuse tuvastamiseks pikendama vanemaealiste peale kuluvat visiidi aega.