Uus platvorm hõlbustab abi otsimist ja pakkumist üle Eesti

HOPSTI on abivajajajale ja vabatahtlikele tasuta ning see on mõeldud kõikidele Eesti inimestele olenemata abivajaduse iseloomust ja asukohast. Abivajajaks on nii hooldatavad, hoolduskoormusega isikud, kui ka kõik teised argimuredega inimesed, kel on soov leida oma murele abi ja lahendusi.