Kui palju D-vitamiini võib ohutult tarbida?

Apotheka apteeker Jaanika Treimann selgitas Õhtulehe terviseportaalile, et toidu kaudu saadud ja UV-kiirguse abil nahas sünteesitud D-vitamiinist ei ole võimalik saada üledoosi, küll aga võib see tekkida toidulisandite liigannustamisel. Treimann lisas, et Tartu Ülikooli Kliinikumi andmetel on maksimaalne ohutu päevane annus pikaaegsel kasutamisel 10 000 IU/p.