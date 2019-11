Nõmme kinoklubi 65+ projektis on osalenud üle 1000 eaka

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on kinoklubi projekt Nõmmel väga menukaks osutunud ja seepärast jätkatakse kindlasti ka uuel aastal. „Sel aastal on juba toimunud neli linastust ning näha on, et Nõmme inimesed on kinoklubiga väga rahul,“ lausus linnaosavanem. „Seega oleme juba otsustanud, et järgmise aasta veebruaris kutsume nõmmekaid kinoklubi raames filmi „Cats“ nautima,” lisas ta.