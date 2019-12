Näitleja ja poetess Elle Eha Are: "Ma tahan linnas varblane olla, mitte kanaarilind"

Paljudele kultuuritööd õppinud inimestele lavakõnet ja näitejuhtimist õpetanud Elle Eha Are loeb 60+ palvel talle armsaks saanud luuletust. Lõpetuseks tuletab ta meelde, kuidas kõlas Mari rollis tuntuks saanud bravuurikas lause: "Ma tahan linnas varblane olla, mitte kanaarilind."

See lause võtab Mari rolli kõige paremini kokku. Noor naine, kes tahtis iga hinna eest sõltumatu olla, ei mõelnud sellele, et vahest on sõltumine ja ka teiste inimeste soovidega arvestamine hoopis parem.