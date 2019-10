Uuring: mälutestide tulemusi peaks naistel ja meestel erinevalt hindama

Kuigi on tõendatud, et naistel on parem verbaalne mälu kui meestel, siis kognitiivset võimekust hindavad testid, mida kasutatakse dementsuse diagnoosimiseks, seda asjaolu arvesse ei võta, kirjutab Medical News Today .

Uues uuringus hindasid teadlased erinevaid mäluteste. Nad leidsid, et soospetsiifiliste tulemuste kasutamisel said kerge kognitiivse häire diagnoositi keskmiste tulemustega võrreldes 10% juhul rohkem naised ja 10% vähem mehed.

"Kui need uuringutulemused kinnitatakse, on neil oluline mõju," ütles San Diegos asuva California ülikooli teadlane, doktor Erin E. Sundermann.

Ta selgitas, et kui inimestel on tegelikult on mäluraskused, aga test näitab, et tema kognitiivne võimekus pole langenud, ei alustata ravi - see võib tähendada ka seda, et patsiendid ja nende perekonnad ei mõtle edasisele hooldusele ja ei tee vajalikke tulevikukorraldusi.